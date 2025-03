Carrarese Manuel Cicconi inquadra il Sudtirol: "Dovremo giocare ai limiti della perfezione"

C’è ottimismo in casa azzurra sul recupero di Gabriele Guarino. Gli esami diagnostico-strumentali a cui si è sottoposto il difensore di Molfetta hanno rilevato un semplice affaticamento muscolare alla gamba sinistra. Il giocatore ha già intrapreso le terapie del caso con la speranza di poterlo riavere a disposizione già domenica a Bolzano. Sarebbe fondamentale un suo recupero considerando che Illanes è stato squalificato per un turno e Coppolaro è infortunato da tempo. Ieri attraverso i canali ufficiali della società ha parlato uno dei punti di forza della squadra, Manuel Cicconi, ritornando sulla sfida appena giocata col Frosinone e concentrandosi sulla prossima contro il Sudtirol.

"La battuta d’arresto di sabato non deve toglierci la consapevolezza nei nostri mezzi. Avevamo preparato molto bene la gara e credo si sia visto in campo date le svariate occasioni che abbiamo creato. Sicuramente il dispiacere di non essere riusciti a regalare una gioia ai nostri tifosi è tanto ma sono certo che giocando con la mentalità che ci ha condotto fin qui possiamo tornare a macinare punti già dalla prossima gara. Credo che il risultato contro il Frosinone sia frutto più che altro di un gol nato da una serie di giocate casuali con annesse ribattute ma anche di una gara in cui ogni episodio è girato a nostro sfavore. Dobbiamo rimanere lucidi e non essere pessimisti. Siamo in piena lotta per il nostro obiettivo e giocheremo con il coltello tra i denti tutte le partite che mancano vendendo cara la pelle come abbiamo sempre fatto".

"Nonostante avessimo messo in conto dall’estate le difficoltà che avremmo potuto incontrare durante il campionato – prosegue – nelle ultime uscite ci sono stati troppi episodi che non hanno girato dalla nostra parte. Se a penalizzarti sono solo dinamiche di gioco sfortunate, seppur con dispiacere, lo accetti. E’ diverso quando si susseguono situazioni con valutazioni arbitrali molto dubbie che spostano gli equilibri di una gara. Ecco, sotto questo aspetto monta un po’ di risentimento e disagio, semplicemente perché non si chiede niente di diverso da quello che ci spetterebbe. Ad ogni modo, nella speranza che non accadano altri fatti simili, devo necessariamente sottolineare quanto viva, nel quotidiano, in un contesto di spogliatoio fortemente motivato nel tornare alla vittoria".

"Domenica ci aspetta il Südtirol, squadra di spessore che ha dimostrato a Cittadella le qualità di cui è in possesso – sostiene il cursore azzurro –. Servirà una Carrarese affamata e cinica per ottenere dei punti. Dovremo giocare una gara ai limiti della perfezione perché sappiamo che in Serie B paghi dazio al minimo errore, soprattutto in trasferta dove l’ambiente ti è ostile".