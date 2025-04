Carrarese: Nicolas Schiavi pronto al rientro contro il Catanzaro

Col Catanzaro la Carrarese conta di poter recuperare il proprio condottiero Nicolas Schiavi. Il centrocampista argentino è rimasto in panchina a Cittadella visto che in settimana aveva sostenuto soltanto un allenamento con la squadra a causa della distorsione alla caviglia patita col Bari ma sabato ai Marmi dovrebbe essere regolarmente in campo. Si aspettano aggiornamenti sulle condizioni di Belloni e Cerri che non erano neppure in panchina nell’ultimo match. Non arrivano novità neppure sui due infortunati di lunga data, Bleve e Coppolaro, e questo non è un segnale positivo. Se si sapeva che il difensore campano poteva rischiare di aver finito la stagione, certo non ci si aspettava uno stop così lungo da parte del portiere che manca da 10 gare.

Per quanto riguarda la prevendita per il match di sabato sembra che il settore ospiti non avrà difficoltà ad essere riempito interamente nei suoi 620 posti. Basti pensare che nelle trasferte di Modena e Cesena i tifosi giallorossi al seguito sono andati sempre oltre il migliaio. Così come accaduto in occasione della gara con la Salernitana, vista la folta presenza di calabresi trasferitisi in Toscana ed in Liguria per lavoro, sembra che si voglia ricorrere al provvedimento di far acquistare i biglietti per i settori locali soltanto nei punti vendita fisici. Una misura che creerebbe qualche disagio e possibili file ai botteghini ma che tutelerebbe la presenza allo stadio dei tifosi azzurri.