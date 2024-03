Carrarese per il terzo posto. Tiene banco il big match di domani con il Perugia. Calabro: "Non è decisivo»

Quanto vale Carrarese-Perugia? Tanto ma non tutto. Parola di Antonio Calabro. Il tecnico di Galatina ha anticipato i temi dello scontro diretto di domani.

Il match col Perugia è decisivo?

"No, assolutamente. Anche se vincessimo metteremmo un mattone importante ma non definitivo. Sarà una sfida dove ognuno cercherà di prevalere senza fare troppi calcoli. Noi vogliamo consolidare il terzo posto ma dire che facciamo la corsa sul Perugia è riduttivo perché ci teniamo anche rimanere la miglior terza dei tre gironi".

Le due squadre giocano a specchio. Che si aspetta?

"Quando si incontrano moduli speculari se si rimane sulla posizione la superiorità numerica di solito ti viene data dall’uno contro uno e dalla vittoria dei duelli personali. Il sistema di gioco, però, è un punto di riferimento che serve più che altro agli addetti ai lavori perché poi c’è un’evoluzione continua nell’occupazione degli spazi nell’arco di una partita, cosa che sappiamo far bene sia noi che loro".

Che polso ha della sua squadra?

"La vedo bene. Anche a Ferrara ci hanno fatto tutti i complimenti per la personalità mostrata. In questi giorni ci siamo potuti allenare poco per la vicinanza degli impegni e per le condizioni meteo che influiscono molto su un terreno come il nostro. Ho preferito annullare il doppio allenamento di ieri perché con la pioggia il campo risulta pesante e aggiungere carichi sui giocatori non è l’ideale".

Con la Spal ha lanciato Zuelli titolare. Sensazioni?

"Il suo processo di inserimento è stato accelerato dall’infortunio di Schiavi. Nell’ora fatta mi ha soddisfatto molto e sorpreso perché non pensavo mantenesse determinati ritmi. Un conto è allenarsi e un altro giocare. Mi piace perché quasi non gioca da centrocampista a due. E’ uno che quando c’è da sganciarsi lo fa, si propone in avanti, entra in area di rigore ed ha un bel tiro da fuori. Mi offre ampie garanzie con gli altri che completano il reparto".

Com’è la situazione infortunati?

"Morosini e Giannetti stanno mettendo allenamenti nelle gambe. Schiavi è infortunato ma se c’è posto vorrei portarlo in panchina perché mi piace che tutti respirino il clima partita".

La Carrarese ripropone l’iniziativa ’Fant Azzurro’. I piccoli tifosi delle scuole della zona sono invitati a colorare gli spalti anche nella gara contro il Perugia. Potranno ritirare il biglietto gratuito (bambino + accompagnatore) tutti gli alunni delle scuole elementari e degli asili cittadini oggi dalle 16.30 alle 18 presso la sala stampa dello stadio. Confermata anche l’iniziativa a favore delle scuole calcio del comprensorio.

Gianluca Bondielli