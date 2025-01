Carrarese Prossima fermata Juve Stabia. Belloni: "L’obiettivo minimo è un punto"

Prossima fermata: Juve Stabia. La Carrarese è chiamata a ripartire dopo le due sconfitte consecutive anche se il campo e l’avversario sono di quelli tosti. Ne è ben consapevole Niccolò Belloni, il giocatore che ha preso la parola in casa azzurra. "La Juve Stabia è una squadra simile a noi soprattutto per la foga, l’agonismo e l’aggressività che mette in campo – ha spiegato il mancino massese –. Pratica un bel gioco e anche in casa nostra lo ha dimostrato. Sappiamo che il loro è un campo difficile con un ambiente caldo ma dovremo essere la Carrarese di sempre; con le unghie e con i denti dovremo riuscire a portare a casa almeno il punto necessario per ripartire".

Ripartire, appunto. Da dove si ricomincia dopo la figuraccia nel derby? "Si riparte dagli allenamenti, giorno per giorno. Abbiamo fatto degli errori nell’ultima partita ma è stato un incidente di percorso. Siamo una squadra tosta e l’abbiamo già dimostrato. Sappiamo ripartire dai nostri errori e ne faremo buon uso per sabato prossimo. Io credo che il bilancio della squadra resti ampiamente positivo. Stiamo dimostrando di poter rimanere in questa categoria e stiamo facendo un qualcosa che la maggior parte delle persone non si aspettava perché ad inizio anno in tanti ci davano per spacciati. Stiamo facendo ricredere tutti, quest’anno come l’anno scorso, e rimaniamo sintonizzati sulla stessa linea d’onda tenendo i piedi per terra. A livello personale sono abbastanza contento ma penso che si possa fare sempre di più e cerco di ritagliarmi più spazio possibile. Anche se vengo chiamato in causa un minuto o dieci minuti l’importante è cercare di dare il massimo ad ogni partita per i miei compagni e per la società".

La Carrarese dovrà fare i conti con la "tegola Bleve" che per la lesione della giunzione miotendinea del retto femorale destro dovrà restar fuori almeno un mese. Nella Juve Stabia non ci sarà, invece, Candellone a far coppia in avanti con Adorante. L’attaccante è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e rimarrà fuori anche Petrazzuolo che deve scontare la terza delle quattro giornate di squalifica comminategli. In panchina non ci sarà Guido Pagliuca di cui è stato respinto il ricorso. Tra gli infortunati resta out Andreoni con Fortini in forte dubbio.

Le Lega di Serie B ha comunicato le date del playout che verrà effettuato tra 17° e 16° classificata: andata sabato 17 maggio e ritorno giovedì 22 maggio. Il turno preliminare dei playoff, invece, si svolgerà in gara unica il 15 (6ª contro 7ª) e il 16 (5ª contro 8ª) maggio; le semifinali il 19 e 20 maggio (andata) e il 23 e 24 maggio (ritorno); la finale il 29 maggio e 1° giugno.