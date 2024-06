Carrarese Schiavi incoronato Mvp dei playoff. Il riconoscimento assegnato dalla Lega Pro

E’ arrivata l’incoronazione ufficiale da parte della Lega Pro per Nicolas Schiavi che è stato eletto come MVP (Most Valued Player) dei Playoff di Serie C 2004. Un giusto riconoscimento alla stagione del centrocampista argentino che è stato sicuramente uno dei trascinatori della Carrarese verso lo storico traguardo della promozione in serie B. Schiavi è uno dei pochi giocatori azzurri che sono stati titolari in tutte e otto le partite degli spareggi (gli altri sono Bleve, Cicconi e Panico). Un vero e proprio “intoccabile“ per mister Calabro che lo ha voluto sempre in campo. Il “gaucho“ lo ha ripagato con prestazioni di altissimo livello.

Nel corso dei playoff è stato decisivo avviando l’azione del gol di Panico contro il Perugia e soprattutto a Benevento dove ha siglato il gol qualificazione con una meravigliosa punizione. Allargando il raggio anche al campionato il ventinovenne sudamericano ha totalizzato ben 40 presenze stagionali condite da 6 gol (di cui 5 in campionato) e 5 assist. Nicolas ha ancora un altro anno di contratto ed ha detto di stare benissimo a Carrara e di voler rigiocare la Serie B, stavolta con questa maglia. Sì, perché nella serie Cadetta Schiavi ha già collezionato 36 presenze, tutte col Novara, nell’arco di 3 stagioni. Quella più proficua per lui rimane l’annata 2018-19 dove giocò tanto (31 gare) e mise a segno anche 4 gol. Ci sta che la Carrarese prima dell’inizio del campionato lo chiami in sede per allungargli il contratto e non portarlo a scadenza.

Da un argentino ad un altro ecco che anche Julian Illanes si è legato definitivamente alla Carrarese. Alle ore 23.59 di venerdì, infatti, scadeva il termine per l’esercizio dei riscatti a favore e la società di piazza Vittorio Veneto ha deciso di esercitare quello nei suoi confronti prelevandolo a titolo definitivo dall’Avellino. Anche il ventisettenne nativo di Cordoba si è reso autore di una grande stagione totalizzando 30 presenze in campionato, condite da un gol, e risultando il secondo difensore più impiegato per minutaggio (2668) dietro ad Imperiale. Illanes si è poi confermato nei playoff dove è stato impiegato in 7 partite su 8. Nella post season ha dimostrato una crescita anche a livello comportamentale nel saper gestire il proprio temperamento a volte troppo focoso.

Se in campionato aveva, infatti, collezionato ben 15 ammonizioni negli spareggi si è visto sventolare un solo cartellino giallo. Illanes, insomma, sta riuscendo a tenere a bada la propria irruenza per la soddisfazione anche di Calabro che scherzosamente nel corso della stagione aveva detto che Julian partiva con un’ammonizione già all’ingresso dal sottopasso a stigmatizzare l’alta probabilità del giocatore di non terminare le partite con la “fedina“ immacolata.