Carrarese Sfida incandescente col Sassuolo. Pochi cambiamenti nello scacchiere di Calabro

La ripresa del campionato di serie B regala alla Carrarese la super sfida contro il Sassuolo. A Pisa gli azzurri quest’oggi non possono, comunque, permettersi di guardare in faccia l’avversario. C’è bisogno di punti per salire in acque più tranquille e questo a prescindere dal nome prestigioso della rivale. Mister Calabro ha avuto due settimane per provare a recuperare gli infortunati ed a mettere “in pari“ con gli altri i nuovi arrivati. C’è riuscito fino ad un certo punto perché Falco e Cavion hanno bisogno ancora di un po’ di tempo per ritrovare la piena efficienza. A maggior ragione Maressa che si sta ancora allenando a parte. Gli altri esclusi dai convocati sono il portierino Tampucci, Cartano e Grassini. Quest’ultimo fino all’ultimo era stato in odore di partenza ma alla fine è rimasto e potrebbe trovare pochi spazi a disposizione.

Calabro ne ha convocati 25 ma stamani dopo la riunione tecnica dovrà mandarne in tribuna altri due. Uno sarà un portiere tra Chiorra e Mazzini, l’altro escluso è da stabilire ma quasi sicuramente sarà un difensore.

Per quanto riguarda la formazione i ballottaggi in linea teorica potrebbero essere tanti ma la sensazione è che alla fine il mister pugliese (e da giovedì anche carrarino) non farà troppi cambi. Dietro con Hermannsonn che ha fatto gli straordinari con la nazionale giocandovi due partite intere durante la sosta il posto da centrale dovrebbe essere ripreso da Illanes con Coppolaro a destra e capitan Imperiale a sinistra. E’ un reparto questo dove di soluzioni, anche giovani, ce ne sarebbero molte ma gli equilibri sono instabili e basta pochissimo per scombinarli. Basta ricordare cos’ha provocato l’inserimento di un giocatore pur di grande esperienza come l’islandese a Catanzaro. In mediana la coppia Schiavi-Capezzi è la più gettonata con Giovane e Zuelli come papabili alternative nel caso si ricercasse meno palleggio e più dinamicità. In fascia destra il rientrante Zanon potrebbe far sedere in panchina Boauh, pur a segno a Catanzaro, mentre a sinistra si aspetta con ansia di vedere il “vero“ Cicconi.

Le due sotto punte saranno Panico e Finotto, due “senatori“ della squadra che giustamente, però, non godono di credito soltanto sulla parola. L’unica grande novità di formazione alla fine potrebbe essere davanti dove Shpendi si candida per una maglia da titolare al posto di Capello. Il nazionale albanese, pur avendo risposto alla chiamata della sua Under 21, è tornato in tempo per fare la settimana "tipo" coi compagni e scalpita per avere una chance dal primo minuto.