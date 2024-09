Carrarese: stadio verso il sold out ma quasi tutto bianconero. Pochi tifosi al ’Picco’

Domenica, com’era prevedibile, avremo un ’Picco’ quasi completamente colorato di bianconero. Ieri mattina dei 10.537 posti riservati ai tifosi spezzini ne restavano invenduti meno di un migliaio che potrebbero tranquillamente andare a ruba nei prossimi giorni. La Curva Ferrovia è sold out da lunedì mentre per completare la Curva Piscina mancano solo 200 posti. Se la risposta del tifo a La Spezia è imponente, lo stesso non si può dire per la Carrarese. A ieri non si superava la cinquantina di biglietti venduti nel settore ospiti che può contenere 1.500 spettatori. Alla base della così scarsa affluenza c’è naturalmente la decisione della tifoseria organizzata di disertare il pur agognato appuntamento col derby per non piegarsi, per una questione di principio, alla sottoscrizione della ’tessera del tifoso’, indispensabile per acquistare il tagliando. Il prezzo lievitato verso l’alto (22 euro) del settore ospiti è un altro di fattori che stanno scoraggiando l’esodo. In ultimo ci mettiamo anche la motivazione della sicurezza perché recarsi allo stadio con mezzi propri potrebbe rivelarsi pericoloso.

Il derby, fra l’altro, è stato scelto da Dazn come match settimanale di serie Bkt da trasmettere in modalità gratuita. Questo significa che anche i tifosi che non sono abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.