Carrarese stop, finisce a reti bianche. Match equilibrato con la Fermana. Azzurri poco brillanti in avanti Bleve e la traversa salvano il pari

FERMANA

0

CARRARESE

0

FERMANA (4-3-3) Furlanetto 6,5; Eleuteri 7, Fort 7, Spedalieri 7,5, Pistolesi 7; Scorza 7,5, Giandonato 6 (35’st Gianelli sv), Fontana 6; Curatolo 6 (25’ st Grassi 6), Misuraca 7, Tilli 6 (35’ st Pinzi 6). A disposizione: Borghetto, Mancini, Vessella, Esposito, Badji. Allenatore: Stefano Protti.

CARRARESE (3-5-2) Bleve 6,5; Coppolaro 6, Di Gennaro 6,5, Illanes 6; Zanon 6 (25’ st Raimo sv), Della Latta 6, Schiavi 6,5, Cerretelli 6,5 (25’ st Zuelli 6), Cicconi 6; Simeri 5,5 (32’st Giannetti sv), Panico 5,5. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Imperiale, Opoola, Cartano, Capello. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa 5.

Note: ammoniti Giandonato, Scorza, Cerretelli, Fontana, Furlanetto, Misuraca, Cicconi. Recupero 1’ + 4’.

FERMO – Una Fermana tutto cuore e grinta, praticamente senza attacco, impone lo stop alla Carrarese, in maglia amaranto, in una gara decisamente intensa e ricchi di spunti nervosi e di grande intensità. Occasione persa per la Carrarese che aveva Capello non al meglio, ma che ha saputo creare poco. E invece sono arrivati anche alcuni rischi pesanti come la traversa di Giandonato, con Bleve bravo a spedire sulla traversa, e l’incornata di Misuraca da due passi, alta di un soffio. La Carrarese è stata insidiosa con le occasioni di Panico , Della Latta e Simeri, ma non è riuscita nel complesso ad essere brillante e lucida davanti. Per il fanalino di coda Fermana è il quinto risultato utile consecutivo nel disperato tentativo di riagganciare il treno playout.

Fermana in deficit di uomini soprattutto in avanti per i tanti forfait di quest’ultimo periodo con Montini, Semprini e Paponi out. Protti propone Misuraca in quella posizione con compiti di contrasto ma anche e soprattutto mano libera in fase di raccordo e costruzione con Curatolo e Tilli ad agire ai lati. Fontana è la mezz’ala di sinistra mentre al centro della difesa c’è Fort con Spedalieri nel consueto 4-3-3. Non mancano le assenze in casa apuana, ma nel consolidato 3-5-2 Dal Canto in difesa recupera Di Gennaro al centro e in avanti si affida alla coppia Panico-Simeri, con Capello e Giannetti inizialmente in panchina.

Partenza decisa della Carrarese che fa correre un paio di brividi ai locali con Panico e Della Latta che spreca una comoda deviazione da due passi in tuffo. Si scuote e prende consistenza la Fermana con il passare dei minuti, andando anche a conquistare campo e attaccare alle spalle della difesa avversaria. Ci provano i gialloblù di casa con un paio di conclusioni ma senza la necessaria precisione e la prima frazione scivola in parità. Rischio grosso in avvio della seconda frazione per gli uomini di Dal Canto. Prima il destro da fuori area di Giandonato che, deviato da Bleve, termina sulla traversa con l’area liberata in affanno. Poi la girata di testa di Misuraca da due passi con Bleve anticipato mentre la palla scivola alta di poco.

Anche la Carrarese va vicina al gol con Simeri, il cui diagonale da dentro l’area finisce sul fondo. Quindi ci provano prima Cicconi, che scalda i guantoni di Furlanetto, e poi anche Schiavi, sempre da fuori, con Furlanetto ancora attentissimo. Arriva la girandola di cambi ma non cambia il risultato. Un punto che in ogni caso muove la classifica per la Carrarese e che fa morale per la Fermana che si conferma in salute.