Carrarese Test positivo contro il Camaiore. Azzurri a segno 7 volte, doppietta di Cicconi

Per mantenere il ritmo partita la Carrarese ha sfruttato la pausa del campionato effettuando una sgambata informale allo stadio dei Marmi contro il Camaiore, formazione fresca di promozione in Serie D avendo stravinto con largo anticipo il campionato di Eccellenza Toscana. Il divario di valori in campo naturalmente era netto e si è tradotto in un rotondo 7 a 0 per gli azzurri con il tecnico Calabro che ha avuto modo di far ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. La pioggia di reti si è concentrata tutta nella prima frazione di gioco. Sono andati a segno Bouah, Manzari, Melegoni, Cerri e Cicconi con una doppietta cosicché si è arrivati al riposo con un tennistico 6 a 0.

Nella ripresa l’unico ad iscriversi ancora nel tabellino dei marcatori è stato Cerri che ha completato così la sua personale doppietta. Una piccola iniezione di fiducia per l’attaccante di proprietà della Juventus che nelle ultime giornate non ha avuto un grande impatto quando è stato chiamato in causa. Il gol potrà servire da carburante anche a Manzari, altro elemento che evidentemente non ha convinto molto il tecnico salentino negli spezzoni che ha giocato perché ultimamente ha visto poco il campo.

Gli unici giocatori a non prendere parte alla partitella sono stati gli infortunati Gabriele Guarino, Mauro Coppolaro e Stiven Shpendi che hanno effettuato un lavoro personalizzato. Ai box rimane sempre anche il portiere Bleve. La squadra marmifera si era sottoposta anche ad una seduta di allenamento mattutina dove ad una prima fase di riscaldamento a secco aveva fatto seguito una sessione di esercitazioni sulla forza.

Domani gli apuani proseguiranno gli allenamenti in vista della partita di domenica 30 marzo contro il Bari. Un altro avversario prestigioso, che all’andata la Carrarese fu brava a fermare sullo 0 a 0 al San Nicola, arriverà allo stadio dei Marmi con una statistica particolare: è la squadra che ha pareggiato di più in Serie B. I pugliesi hanno diviso la posta addirittura 16 volte su 30 gare disputate. Se Bari e Carrarese avevano chiuso appaiate il girone d’andata con 24 punti all’attivo, in questa seconda parte del torneo i biancorossi stanno facendo decisamente meglio. Hanno perso soltanto una partita delle 11 disputate e vengono da 5 risultati utili consecutivi (4 pareggi e 1 vittoria). I “galletti“ sono ottavi in classifica e si stanno giocando un posto nei playoff. Sicuramente la Carrarese si troverà contro un avversario agguerrito e in forma che dispone di una rosa importante col nono monte ingaggi della Serie B superiore agli 11 milioni di euro; il doppio di quanto speso dal patron Gemignani.