Carrarese Timori per i lavori allo stadio. La fase di stallo rischia di allungarsi

Ancora nessun annuncio ufficiale sull’avvio dei cantieri dello stadio. Il 30 settembre – che fin dal giorno successivo alla promozione era stata indicata come data di fine lavori – è distante oramai meno di 90 giorni e la fase di stallo rischia di allungarsi in maniera allarmante ogni giorno che passa. Filtra ovvia preoccupazione e vista la mole di prescrizioni che il nuovo Dei Marmi dovrà rispettare per poter rientrare ufficialmente fra gli stadi della Serie B ‘24/‘25 risulta sempre più difficile pensare che tali tempistiche vengano rispettate.

La Carrarese però deve guardare anche al mercato, aperto da 3 giorni, e deve farlo già a partire dalla porta, rimasta completamente sguarnita dopo che dal 30 giugno il prestito di Marco Bleve è terminato e i contratti di Stefano Mazzini e Tomas Tampucci sono scaduti. In piazza Vittorio Veneto, è noto da tempo, si sta lavorando per riportare il classe 1995 all’ombra delle Apuane a titolo definitivo e da Lecce sono sicuri che la trattativa sia ai dettagli. L’ufficialità, tuttavia, tarda ad arrivare, ma come preannunciato negli scorsi giorni ci sono diversi indizi che fanno intuire come il futuro dell’estremo difensore di San Cesario sia lontano dal Salento. Il tecnico dei giallorossi Luca Gotti ha infatti stilato la lista dei convocati al raduno previsto in sede nei giorni dell’8 e dell’11 luglio, che servirà ad effettuare le visite mediche prima della partenza per il ritiro precampionato di Neustift, in Austria.

Nella lista sono presenti tutti i tesserati del club salentino, alcuni dei quali appena rientrati alla base dopo i prestiti dell’ultima stagione. Non Bleve. Il suo nome non figura fra i 6 portieri chiamati dal mister veneto: ci sono il titolarissimo Wladimiro Falcone, il nuovo acquisto Christian Früchtl e il terzo portiere Jasper Samooja, ma anche Federico Brancolini, che nell’ultima stagione ha svolto il ruolo di vice-Falcone, e due Primavera Alexandru Borbei e Antonino Viola. È quindi lecito credere che l’avventura leccese del 29enne sia giunta al capolinea dopo oltre 10 anni trascorsi con quella maglia a partire dalle giovanili per arrivare alla Serie A, ma con sole 40 presenze, 31 gol subiti e 18 clean sheets.

Un altro nome accostato alla porta della Carrarese sarebbe invece quello di Gianmarco Vannucchi, svincolato dopo che il rinnovo con il Taranto è prima stato annunciato e poi saltato. Le 17 volte in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata e i soli 32 gol subiti in 42 partite stagionali hanno quindi attirato su di lui le attenzioni di altri club di Serie C, in particolare dell’Audace Cerignola, a cui però il 29enne avrebbe risposto picche. Il suo auspicio è quello effettuare finalmente il salto di categoria (in Serie B ha giocato solo 4 volte con la maglia della Salernitana) e Carrara potrebbe essere la soluzione ideale.