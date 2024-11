Carrarese Trasferta “trappola“ a Salerno. Attenzione alla voglia di riscatto dei granata

Salerno come crocevia importante per la Carrarese chiamata domenica ad un altro test probante in uno stadio prestigioso come l’Arechi. La partita si prospetta come un’arma a doppio taglio. Di fronte gli azzurri si troveranno una Salernitana che solo un anno fa giocava in Serie A e vanta tra le proprie fila calciatori che quei campi li hanno calcati a lungo. Soriano, Simy, Verde, Ferrari, Stojanovic, Ghiglione, Sepe e Maggiore solo per citarne alcuni. La classifica, però, ci racconta di una Salernitana in grande difficoltà che ha già cambiato l’allenatore esonerando Martusciello e richiamando Colantuono e che da questa settimana ha mandato i giocatori in ritiro in un albergo della periferia della città dove soggiorneranno fino alla partita di domenica pomeriggio. Il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs ha anticipato in una nota che verranno messe in atto allo stadio iniziative per contestare società e management ritenuti i principali responsabili dei risultati fallimentari dell’ultimo anno e mezzo.

A Salerno, insomma, non si respira un bel clima e la Carrarese potrebbe o diventare una vittima sacrificale o sfruttare a proprio vantaggio questa situazione di criticità. Ci vorrà, insomma, una prestazione gagliarda e volitiva che non possa dare coraggio ad un avversario che potrebbe essere soverchiato dal pesante fardello di responsabilità. La prestazione da tenere come riferimento, in questo senso, è quella sfoderata a Frosinone coincisa non a caso con l’unica vittoria della stagione. Nella Salernitana domenica saranno ancora out Dalmonte e Njoh. Sono da valutare, invece, le condizioni di Torregrossa, Maggiore e Tongya. Per gli ultimi due si parla al massimo di un rientro in panchina. I rientri sicuri saranno, invece, quelli di Sepe tra i pali e di Stojanovic a destra.

In casa Carrarese si punta, invece, al recupero di Coppolaro per ricomporre la difesa tipo. Il giocatore campano ieri ha svolto un allenamento personalizzato così come Hermannsson. Problema alla spalla rientrato, invece, per Oliana che sta lavorando regolarmente coi compagni.