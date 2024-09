Carrarese Un avvio di stagione complicato. Solo la Sampdoria ha fatto peggio degli azzurri

Dopo 5 giornate di campionato la Carrarese è penultima in classifica assieme al Frosinone con 3 punti all’attivo. Sotto di lei al momento c’è soltanto la Sampdoria che è difficile immaginare a lungo in acque così basse. La situazione, classifica alla mano, non è delle migliori ma era ipotizzabile un avvio complicato per una squadra ancora senza campo, costretta ad allenarsi un po’ qua e un po’ là, e ritrovatasi in una categoria completamente nuova e molto più competitiva. Il ruolino di marcia parla di 4 sconfitte in 5 gare ma di attenuanti la Carrarese ne può avanzare tante mettendo nel conto anche le complicazioni dovute al calciomercato ed un calendario bello tosto.

L’impressione è che se il gruppo azzurro riuscirà a mantenere la barra a dritta in questo momento di difficoltà con il completo inserimento dei nuovi acquisti ed il ritorno a casa, nel “fortino“ dello stadio dei Marmi, le cose potranno soltanto migliorare. La sfida col Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca per il risultato ma ha fatto rivedere le caratteristiche di compattezza ed aggressività che sono un po’ le peculiarità di questa squadra e che erano venute meno soltanto a Catanzaro. In questo primo scorcio di torneo il dato che balza all’occhio è che sul piano del gioco la Carrarese non si è fatta mettere sotto da squadroni blasonati come Cesena, Cremonese e Sassuolo. Il gap più che a livello di collettivo è emerso nelle individualità. Fin qui le avversarie hanno dimostrato di essere in possesso di singoli in grado di spostare gli equilibri con una loro giocata molto più degli apuani che, al contrario, per trovare la via del gol devono affidarsi ad un’organizzazione di gioco collaudata e ricorrere ad azioni manovrate. Anche il gol, poi annullato, segnato da Shpendi a Pisa era arrivato da una punizione ben congegnata.

Partendo da queste premesse è logico che nel momento in cui la Carrarese inizia ad attaccare con meno effettivi la sua azione diventa poco efficace e più leggibile. A oggi l’handicap maggiore sembra proprio la scarsa capacità di far male nell’area avversaria. Mister Calabro le sta provando un po’ tutte girando i vari interpreti ma finora dagli attaccanti è arrivato un gol solo in cinque gare siglato da Finotto al Sudtirol. Là davanti si sono alternate tutte le “bocche da fuoco“ passando da Cerri a Capello, da Panico a Finotto con scampoli anche per Cherubini e Palmieri. Il debutto benaugurante di Shpendi e quello atteso di Falco dovrebbero dare ulteriore linfa a un reparto che ancora non convince.