Carrarese Verso Fermo con alcune frecce in più

Seconda giornata di doppio allenamento per la Carrarese che già ieri aveva lavorato sia al mattino, con attivazione atletica e sollecitazioni relative alla forza oltre ad esercitazioni sulla mobilità, che al pomeriggio, con torello tecnico e prove tattiche suddivise per reparto e partitella finale a campo ridotto. La situazione di emergenza in seno alla squadra sta pian piano rientrando ma al momento ci sono ancora 6-7 elementi che si allenano a parte. I sospiri di sollievo riguardano soprattutto l’assenza di squalificati. Col rientro nei ranghi di Imperiale la difesa in particolare torna al completo. C’è da recuperare soltanto Di Gennaro, che è ancora alle prese con i postumi dello stato influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi ma da inizio anno tornerà sicuramente a disposizione. A centrocampo con Schiavi e Della Latta di nuovo a pieno regime aumenteranno i giri del motore azzurro. Va detto che nel momento di estrema difficoltà Cerretelli ha risposto presente disputando due buone gare da playmaker e dimostrando di poter costituire una valida alternativa per le turnazioni in un ruolo che con la perdurante assenza di Capezzi aveva solo l’argentino come principale interprete. Del resto lo stesso tecnico Dal Canto ha sottolineato come Schiavi, utilizzato come mezzala, possa garantire più intraprendenza e aggressività alla mediana. Certo è in questo reparto che il numero degli indisponibili continua ad essere maggiore. Oltre al già citato Capezzi rimangono ai box anche Zuelli e Belloni. In fascia si attende il rientro di Grassini la cui defezione prolungata ha costretto Zanon agli straordinari con Raimo a fargli da rimpiazzo. Davanti il grande assente rimane Morosini, anche lui sparito dai radar da un paio di mesi.

Fra pochi giorni riaprirà anche il mercato e la Carrarese, nonostante le solite bocche cucite nel quartier generale di piazza Vittorio Veneto, qualche cosa farà. Sembra che sotto la lente di ingrandimento ci siano soprattutto due settori e non è difficile immaginare che si tratti di centrocampo e attacco visto che la squadra azzurra detiene la miglior difesa del campionato. Vien da sé che in caso di entrate dovranno fare da contrappeso altrettante uscite. In ogni caso è difficile che si muova qualcosa prima della gara del 6 gennaio, nelle Marche, contro la Fermana per la quale la rosa rimarrà quella attuale. Un match sulla carta da vincere – la Fermana è ultima – ma che presenta molte insidie perchè la squadra marchigiana è in grande ascesa.

Gianluca Bondielli