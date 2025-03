Carrarese Voglia di riscatto. Imperiale suona la carica

"A Bolzano senza timore e con grande consapevolezza nei nostri mezzi". Il capitano Marco Imperiale tiene alto il morale dell’ambiente in una settimana che sfocerà nell’ennesimo scontro diretto per la salvezza.

Che Sudtirol pensate di trovare? Vi aspettavate un suo 5 a 1 a Cittadella?

"Affronteremo sicuramente una squadra in forma che starà bene anche di testa. Fare un risultato del genere in uno scontro diretto non è cosa da tutti i giorni. Mi aspetto una gara difficile, come lo sono tutte in questa categoria, contro una squadra molto fisica e scorbutica. Noi, però, l’approcceremo forti del nostro gioco e delle nostre idee mantenendo la nostra identità".

Quali sono le sensazioni dopo la sconfitta col Frosinone?

"C’è tanta rabbia perché abbiamo fallito occasioni in serie, anche clamorose, per poi essere colpiti nell’unico tiro concesso; fra l’altro parliamo di un episodio sfortunato con un rimpallo che ha liberato il loro giocatore in area. C’è rammarico ma rimane la consapevolezza della grande prestazione fatta e delle nostre capacità, che non abbiamo mai messo in discussione. Restiamo convinti di essere sulla strada giusta e che continuando a giocare in questo modo lotteremo sino alla fine per la salvezza".

Vi aspettavate di incontrare queste difficoltà nel ritorno?

"Lo sapevamo perché questo è un campionato equilibratissimo e lo dimostra il fatto che ci sono almeno una decina di squadre a giocarsi la salvezza. Noi abbiamo tutte le carte in mano per raggiungere il nostro obiettivo. Basta una vittoria per cambiare drasticamente la classifica. Abbiamo perso partite importanti per degli episodi, senza meritarlo. Direi che siamo in credito con la fortuna. Prima o poi spero capiterà anche a noi di vincere una partita "sporca". Sotto questo aspetto dobbiamo crescere ed imparare ad essere più cinici e cattivi".

Contro il Sudtirol troverete un attacco molto prestante. Siete pronto?

"In avanti hanno mantenuto un po’ gli stessi giocatori che abbiamo già incontrato all’andata. A Pisa andò bene. Proveremo a ripetere lo stesso tipo di prestazione, pur consapevoli che sono passati mesi e che sarà una gara ben diversa".