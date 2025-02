Carrarese Zuelli, prima rete in cadetteria: "Contenti di essere tornati alla vittoria"

In vista della gara di sabato a Reggio Emilia la Carrarese può contare su un Emanuele Zuelli gasato dal primo gol in Serie B e più in generale dalla bella prestazione. Non era la prima volta che mister Calabro lo metteva in campo dal primo minuto in una sfida importante e il versatile centrocampista ho ripagato la fiducia. "Siamo molto contenti di essere tornati alla vittoria contro una squadra forte come la Salernitana – ha commentato Emanuele –. Abbiamo passato delle settimane difficili, pesanti. Abbiamo continuato ad allenarci bene e ci siamo meritati questo successo. Il mio primo gol in Serie B è stato liberatorio perché nel corso della stagione avevo colpito già due traverse e tirato tante volte in porta. Sono contento di averlo fatto davanti ai nostri tifosi e speriamo di trovarne altri. Con la Reggiana mi aspetto una partita difficile come tutte quelle che stiamo affrontando. Sarà un altro scontro diretto nel quale dovremo dare il mille per cento giocando come sappiamo fare".

Ieri mattina la Carrarese ha visitato i reparti dell'Ospedale delle Apuane con una delegazione di calciatori formata da Finotto, Torregrossa, Cicconi, Fiorillo, Imperiale, Schiavi e Ravaglia e dai mister Calabro e Padovano. La comitiva azzurra ha regalato un sorriso ai pazienti ricoverati scambiando opinioni con il personale sanitario e ringraziandolo per il duro lavoro che svolto con passione e dedizione. Al termine della visita, il direttore Generale del Noa Giuliano Biselli si è espresso così: "Siamo estremamente felici ed emozionati per aver avuto la possibilità di ricevere i giocatori e lo staff della Carrarese Calcio; tutto ciò dimostra come questo club sia stato in grado, soprattutto negli ultimi anni, di entrare all’interno del tessuto sociale del territorio anche grazie ad iniziative di questo genere. Ho avuto il piacere di conoscere personalmente questi ragazzi d’oro che hanno a cuore l’aspetto sociale della comunità in cui vivono e che riconoscono l’importanza di essere una squadra, dal punto di vista umano, anche al di fuori del rettangolo verde. A nome di tutto l’ospedale mi auguro di poter rivederli presto, magari a fine campionato e con l’obiettivo stagionale raggiunto".