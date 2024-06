Casale Fattoria sugli scudi. Vinta la Coppa Toscana

E’ una vittoria storica quella centrata dal Casale Fattoria 2001 nella categoria Juniores. I rossoblù, guidati da mister Giovanni Casprini, hanno infatti conquistato la Coppa Toscana, riservata ai provinciali, novità di questa stagione sportiva (finora infatti si limitava alle squadre regionali). Il Cf dopo avere chiuso al secondo posto il campionato provinciale dietro ai campioni della Pietà 2004, ha superato una ad una tutte le avversarie. Prima nella fase a gironi ha superato Galleno e Impruneta Tavarnuzze. Poi ai quarti è stata la volta dell’Ornano Badesse e in semifinale del Barberino Tavarnelle. L’atto conclusivo della coppa si è giocato al Bozzi di Porta Romana, al cospetto dei pisani del Crespina. I lanieri hanno vinto col punteggio di 3-1 alzando così il trofeo al cielo.

La sfida si indirizza fin da subito verso il lido pratese: Iacolino supera il portiere pisano e insacca a porta vuota l’1-0, Fantacci raddoppia con una conclusione da fuori area. Nella ripresa il Crespina accorcia le distanze, ma è Assouan a mettere in ghiaccio finale e titolo, procurandosi un rigore che poi trasforma. "Devo dire grazie alla società e ai ragazzi per questa esperienza storica e indimenticabile – commenta mister Casprini -. Si conclude nel migliore dei modi una stagione straordinaria, in cui abbiamo rincorso con tutto il cuore un titolo che volevamo assolutamente regalare a tutto l’ambiente di Casale".