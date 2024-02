Casalgrande, che gioia: trono conquistato

Strepitosa Campeginese in Seconda categoria. Nonostante alcuni infortunati, i gialloblù battono la regina Fontanellatese e salgono in vetta assieme col Bussetto; decisivo il fantasista Capra che a 15’ dal gong sfrutta un’uscita al limite del portiere e insacca da posizione defilata. Hurrà di grinta per la Virtus Calerno che piega (2-1) il Corte Calcio grazie al pregiato double del bomber Falbo con shoot al volo da fuori area e deviazione a incrociare su cross di Righi. Decisivo anche il cugino Stefano per il successo di platino per la capolista Barcaccia che batte al 90’ il Montecavolo; sblocca di tap-in Greco cui risponde al volo su punizione l’ospite Benassi. Ancora decisivo il fantasista Ferrante per lo United Albinea che regola (2-1) in pieno recupero la Gualtierese: l’ex San Severo apre con un tiro da metà campo su errato rinvio del portiere e di tap-in al 92’ dopo un tiro di Margini. Per gli ospiti fiondata di Domi per il provvisorio pari. A San Faustino perde due punti l’Atletico Bibbiano Canossa riagguantato dall’euro-gol di Romoli che ribatte allo scavetto del bomber Giberti. In pieno recupero la traversa dice no al matildico Gallinari. Ennesima "X" per il Santos 1948 bloccato sul sintetico della Reggio Calcio con botta e risposta fra neo-acquisti: alla punizione di Bonacini segue la magia da fuori del puntero Boschiroli.

Si salva ancora per il rotto della cuffia la Saxum United contro il Novellara: ci mette ancora lo zampino il baby Zaccarelli che serve a Moretti il lob del definitivo 2-2. In precedenza ospiti avanti con la girata di De Pillo, annullata dal gol in mischia di Caramanti e incornata di Parenti. Giornata no per la Virtus Mandrio che cade in casa sotto i colpi del Carpine trascinato dall’ex scandianese Barolo e dall’ex viola ed ex granata Minelli (’97).

In Prima categoria una spettacolare punizione al 90’ disegnata al sette da Fennino regala il primato al Casalgrande che agguanta in vetta il Monteombraro dopo un girone d’inseguimento. La conclusione sul secondo palo di Magnanini consegna tre punti d’oro al Daino Santa Croce che vince in rimonta (2-1) sul Guastalla passato col gol-lampo di Caramaschi, pescato da una punizione di Bulgarelli. Risposta immediata dei cittadino con Durante. Torna al successo dopo 4 mesi la FalkGalileo che si aggiudica il derby col Masone impallinato nel recupero dal neo-entrato Redo, al termine di un’azione ubriacante. I falketti avevano sprintato con l’inzuccata a fil di palo di Carvisglia su traversone di Perera annullata nella ripresa dal figlio d’arte Battigello, pure lui subentrato. Punticino all’esordio per mister Abbati con la sua Rubierese che al "Valeriani" non va oltre l’1-1 con gli Original Celtic Bhoys: apre lo stopper Andreoli di testa da angolo e per i gialloverdi rigore di Razak. Sontuoso blitz (2-1) in rimonta per il Boca Barco sulla Casalese grazie agli avanti Perla (rigore) e Verduri, mentre il Celtic Cavriago incamera il primo punto del 2024 a Basilcanova.

In Terza la capolista S.Ilario esulta al 95’ sull’M.T. 1960 grazie a Capocchiano, mentre la Plaza Montecchio consolida l’argento con l’8° hurrà di fila questa volta regolando all’inglese l’Inter Club Parma. Apre Casini al 10’ e raddoppia Nikolai Lusetti in percussione personale.