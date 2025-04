Casalguidi salva in Promozione 2024/25: pareggio decisivo contro Marginone 2000

1

: Giuntini, Zoppi, Menichetti, Puccianti (15’ st Taddei), Cappellini, Massaro, Sellaroli (17’ st Dani dal 38’ st Bezzini), Bonfanti Al. (41’ st Muraca), Mallardo, Paccagnini (17’ st Cortonesi), Bonfanti An. A disp. Barni, Rossi, Fusco, Ceccarelli. All. Benesperi.

MARGINONE 2000: Morini, Rotunno (52’ st Mangiò G.), Conte (28’ st Papagna), Ratti, Cortesi, Del Magro, Puccini (11’ st Ristori), Ricci (1’ st Venturini), Carlini, Sheta, Casali (25’ st Cesaretti). A disp. Bolognesi, Mangiò L., Bellandi, Scaffai. All. Nannini.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Marcatori: 20’ Paccagnini, 15’ st Cortesi.

"Siamo andati in vantaggio, abbiamo sfiorato il raddoppio, poi siamo stati raggiunti ed abbiamo quasi rischiato la beffa. Una partita che è il manifesto della nostra stagione: giunti a questo punto l’importante era salvarsi evitando i playout e ci siamo riusciti". Mister Marco Benesperi non nasconde una punta di sollievo, per il pari interno (1-1) con il Marginone che ha consegnato al Casalguidi la salvezza matematico. Un incontro andato in scena al Barni ieri, valido per l’ultima giornata del campionato di Promozione 2024/25. Ad aprire le danze nel primo tempo è stato Paccagnini, andando in rete con un sinistro chirurgico dopo una finta di destro. Dopo alcune occasioni fallite, i rivali sono tornati alla carica riuscendo anche a centrare il pari. Motivandosi ulteriormente, in quanto una vittoria avrebbe evitato di far scattare il meccanismo della "forbice". Invece, grazie ai dieci punti esatti di margine sui lucchesi, il Casalguidi chiude il torneo al dodicesimo posto del girone A con 32 punti, condannando gli avversari e senza doversi giocare tutto agli spareggi.

"Dopo un’annata più che soddisfacente, quest’anno non abbiamo avuto fortuna – ha concluso Benesperi – abbiamo spesso segnato, ma ci è mancato in tante partite il colpo del ko: quattordici pareggi sono troppi. Annate così capitano, nel calcio. L’importante è aver raggiunto l’obiettivo".

G. F.