Casalguidi salva, Marginone retrocede in Prima Categoria dopo pareggio decisivo

Casalguidi

1

Marginone

1

CASALGUIDI: Giuntini, Zoppi, Menichetti, Puccianti (15’ st Taddei), Cappellini, Massaro, Sellaroli (17’ st Dani, 38’ st Bezzini), Al. Bonfanti (41’ st Muraca), Mallardo, Paccagnini (17’ st Cortonesi), An. Bonfanti. (A disp.: Barni, Rossi, Fusco, Ceccarelli). All.: Benesperi.

MARGINONE: Morini, Rotunno (52’ st G. Mangiò), Conte (28’ st Papagna), Ratti, Cortesi, Del Magro, Puccini (11’ st Ristori), Ricci (1’ st Venturini), Carlini, Sheta, Casali (25’ st Cesaretti). (A disp.: Bolognesi, L. Mangiò, Bellandi, Scaffai). All.: Nannini.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Reti: 34’ st Paccagnini, 18’ st Cortesi.

CASALGUIDI - Dura soltanto una stagione l’avventura del Marginone in Promozione. Gli arancionero raccolgono soltanto un punto nello scontro diretto contro il Casalguidi che, grazie alla "forbice" si salva direttamene senza passare dai play-out, condannando così la formazione della Piana alla retrocessione diretta assieme al Viaccia arrivato ultimo.

Il ruolino del Marginone è stato altalenante con ben 16 sconfitte, 10 pareggi e solo quattro vittorie: un andamento che l’ha condannato alla retrocessione in Prima categoria, dopo soltanto una stagione, la prima assoluta in Promozione. La sfida contro il Casalguidi è iniziata male, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio al 34’ con Paccagnini, andando al riposo avanti di un gol.

Nella ripresa, al 18’, i ragazzi di Nannini – che nelle ultime due gare, assieme a Scaffai, aveva sostituito il terzo allenatore della stagione, Tommei – , sono riusciti a pareggiare con Cortesi. Ma non arriva il gol che poteva garantire i play-out. Il Casalguidi si chiude bene e concede niente ed al triplice fischio finale può festeggiare. Mentre al Marginone non resta altro che analizzare gli errori commessi in questa stagione.

Alessia Lombardi