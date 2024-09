Casati Arcore, avvio choc. Eccellenza, il club medita ribaltoni: "Serve più voglia o si cambia"

Non è stato un atterraggio facile in Eccellenza per la Casati Arcore. Fisiologico, forse, per una neo-promossa, o meglio, ripescata dopo i playoff di Promozione. Ma forse ci si attendeva qualcosa di più in questo avvio, al netto però di un calendario durissimo, e che ha proposto una dietro l’altra Mapello, Leon e Fucina Muggiò, le prime due favorite per la promozione diretta in D e la terza, che domenica ha sommerso di reti (6) gli arcoresi, costruita per centrare almeno i playoff. C’è da sistemare qualcosa in difesa (12 i gol subiti, 4 di media a gara), ma soprattutto c’è da migliorare l’approccio e l’atteggiamento. Si è espresso in questi termini il direttore generale Davide Dattola dopo la rumorosa sconfitta patita dai suoi domenica da parte di Picci & soci in casa. "Contro la Fucina abbiamo fatto molti passi indietro. Pur perdendo contro due belle squadre come Mapello e Leon avevamo avuto molte risposte positive. Domenica dopo una buona prima mezz’ora, e dopo il primo gol preso si è spenta la luce in diversi giocatori. Per fare certi campionati al di là dell’aspetto tecnico e tattico, è fondamentale quello mentale e in questo momento qualche singolo sta facendo fatica".

Analisi lucida, ma Dattola non perde la fiducia nella squadra, anche se non esclude decisioni diverse. "Siamo positivi e abbiamo fiducia nel lavoro dello staff, ma ci aspettiamo che d’ora in avanti tutti i giocatori giochino con una fame e voglia di lottare diversa altrimenti saremo costretti a fare altre scelte…". Domenica in trasferta sul campo del Lemine Almenno è attesa la reazione del gruppo.