Casentino travolge Torrita 4-0: esordio amaro per Gifuni

Casentino ha sconfitto Torrita con un netto 4-0 nella partita disputata a Poppi. L'incontro ha segnato l'esordio di Gifuni come quarto allenatore stagionale per il Torrita.

La formazione del Casentino includeva Paoli, Bondi, Fabbrini, Pasquini, Detti, Bronchi, Lunghi D., Lunghi T., Pasqui, Giannotti, e Diani. In panchina: Conti F., Sorbini, Biagiotti, Paggetti, Giuntini, Ferri, Vella, Autorita, Lucci. Allenatore Bonini.

La formazione del Torrita comprendeva Minocci, Bartoli, Leti K., Leti M., Bidini, Bonomini, Conteh, Danieli Vaz, Bianconi, Esposito, e Sacco. In panchina: Refi, Sinopoli, Mancini, Soumahoro, Cavaletta, Meacci, El Bassraoui, Doda, Tripi. Allenatore Gifuni.

Arbitro della partita è stato Erriquez di Firenze, assistito da Ballarino e Diodati.

Le reti sono state segnate al 37’ da Lunghi T., al 41’ da Pasquini, al 57’ da Giannotti, e al 60’ da un autogol.

Nonostante un avvio promettente, il Torrita ha protestato per un rigore non concesso nel primo tempo. Tuttavia, Lunghi e Pasquini, entrambi in posizione dubbia, hanno portato il Casentino sul 2-0. Nella ripresa, Giannotti e un'autorete hanno chiuso i conti.