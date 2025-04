Casenuove Gambassi vince su rigore e mantiene il primato in Terza Categoria Pisa

Pronto riscatto dopo lo scivolone di Ponzano per la capolista Casenuove Gambassi, a cui basta un rigore trasformato da Koceku per avere la meglio sull’insidioso Perignano. Grazie a questo successo la squadra di Ceccatelli conserva il primato nel girone B di Terza Categoria di Pisa con un punto di vantaggio sul Casciana Termelari e quattro sul Santa Maria a Monte a tre giornate dalla fine. In piena zona play-off il Calasanzio vince 1-0 il derby di Ponte a Elsa (decisiva la rete di Costa) e scavalca i rivali al quarto posto. Nell’altro derby di giornata a Fucecchio, il Ponzano si impone per 2-1 grazie ai centri di Toni e Iacovino mentre per i bianconeri locali è andato a segno Fili. Con 37 punti la compagine di Bianchi è esattamente a metà classifica, mentre il Giovani Fucecchio 2000 resta terzultimo a quota 20. Ultimo weekend fondamentale per il Lazzeretto, che battendo di misura in casa il Sarripoli, seconda forza del campionato, ha messo un piede nei play-off del girone pistoiese. A novanta minuti dal termine, infatti, i ragazzi di Peruzzi hanno il destino nelle proprie mani: vincendo l’ultima giornata a Cerbaia di Lamporecchio si assicurerebbero almeno il quinto posto. Vittoria sul Sarripoli, firmata da capitan Valenti su rigore e Demiri, che ha permesso ai biancorossi cerretesi di ridurre il distacco dal secondo posto a nove lunghezze, al di sotto quindi del fatidico limite di dieci punti che gli avrebbe impedito di disputare la semifinale play-off.

Passiamo adesso al girone A di Firenze, dove dopo la festa di sabato del Capraia per la matematica promozione in Seconda Categoria, a tenere banco domenica è stato il derby tutto empolese dei tanti ex, Serravalle-Cortenuova. I padroni di casa sbloccano il risultato con bomber Cissè, ma vengono raggiunti prima dell’intervallo da Brienza, all’undicesimo centro stagionale. Nella ripresa, poi, i rossoblù ospiti restano in dieci e il neo entrato Benanchi firma il definitivo 2-1 per il Serravalle che centra così la sua terza vittoria stagionale e stacca all’ultimo posto il Malmantile, agganciando il Calenzano a 17 punti. Un gradino sotto al Cortenuova che resta a quota 22. Chiudiamo con il girone B di Lucca, dove nell’ultima giornata il Galleno ha salutato la stagione con una pesante sconfitta per 6-0 a Lido di Camaiore.

Simone Cioni