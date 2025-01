Casolese da applausi. Badesse ko con il Sangi. Torrenieri sul velluto, il San Quirico fa un bel tris

Nel Girone C continua il periodo d’oro della Casolese, che ottiene l’undicesimo risultato utile consecutivo: la rete di Sabatino – la dodicesima in stagione – permette ai biancorossi di portarsi in terza posizione, un solo punto dietro il Venturina, mantenendosi davanti al San Miniato. I neroverdi restano comunque in piena corsa per i play off battendo 2-1 il Fonteblanda: Moscatelli apre le marcature al 26’, Bojinov pareggia dieci minuti dopo, ma Pecchi segna la rete decisiva in avvio di ripresa. Entrambe le squadre scavalcano il Pianella, che non va oltre lo 0-0 nella trasferta di Scarlino e scende al quinto posto, e lasciano indietro un Lornano Badesse sempre più in crisi. La squadra allenata da mister Giacomo Ciacci, ad inizio stagione in lotta per il primo posto, scivola addirittura fuori dalla zona play-off dopo l’inaspettata sconfitta subita contro un risorto San Gimignano. Il nuovo tecnico Paolo Molfese ottiene il primo successo sulla panchina turrita grazie alle reti di Palmiero e Viani, mentre ai gialloblù non basta il gol di Debolini. Sconfitta anche per il Radicondoli, che cede 1-0 alla capolista Orbetello e viene agganciata in classifica dal Gracciano, che pareggia 2-2 contro il Pomarance: i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio grazie ad un’autorete a metà primo tempo e alla rete di Landi in avvio di ripresa, ma nell’ultimo quarto d’ora della sfida Orlando e Hysenaj realizzano la rimonta.

Nel Girone F spicca il netto successo del Torrenieri, che grazie alle reti di Cruciani, Marzocchi e Ventrone batte 3-0 il Capolona Quarata e aggancia in seconda posizione il Tegoleto, che non va oltre l’1-1 sul proprio campo contro il Ponte d’Arbia: alla rete di Barbagli risponde Corsi, e la squadra di mister Mazzeschi interrompe la serie di tre sconfitte subite prima della sosta natalizia, rimanendo però in terzultima posizione. Alle spalle del Torrenieri riprende la marcia del San Quirico, che ritrova il successo dopo quasi un mese travolgendo nettamente in trasferta il Lucignano: 3-0 il risultato finale, frutto della doppietta di Varone e della rete di El Guerouani. I giallorossi superano nuovamente l’Atletico Piancastagnaio, bloccato sul 2-2 dallo Spoiano: alle reti di Caccamo e Tondi risponde la doppietta di Franchi, che sale a quota otto reti in stagione. Sconfitta netta, invece, per il Montalcino, battuto 3-1 dal Cortona (di D’Aniello la rete della bandiera dei biancoverdi). Ancora una brutta giornata, infine, per l’Amiata, che cede 1-0 sul proprio campo al Bibbiena e scivola all’ottavo posto.

Marco Brunelli