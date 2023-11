"Casolese trionfa 3-0: il Forte di Bibbona non può nulla"

CASOLESE

3

FORTE DI BIBBONA

0

CASOLE D’ELSA - Ottima prova della Casolese che rifila un meritato 3-0 casalingo al Forte di Bibbona. Nonostante le assenze, la squadra di mister Muca fa valere il proprio gioco siglando il tris già nel primo tempo. Pezone, Bruno e Tramonte i realizzatori per i padroni di casa, che mettono dunque a frutto la loro supremazia. Nella ripresa la Casolese può gestire con tranquillità la gara, grazie a un robusto vantaggio. Il Forte di Bibbona cerca di reagire, però la Casolese non corre in pratica alcun rischio se non su un calcio piazzato. Affermazione con ampio punteggio e del tutto legittima per la Casolese.