Casolese Women trionfa nella Coppa Toscana d’Eccellenza

La Coppa Toscana d’Eccellenza è della Casolese Women. Una strepitosa vittoria delle ragazze di mister Giuntini. "Siamo arrivati in finale contro Rinascita Doccia liberi di testa e consapevoli del nostro valore sapendo che l’avversario sarebbe stato uno scoglio durissimo da oltrepassare perchè il loro gioco molto palleggiato e verticale ci avrebbe creato non pochi grattacapi – afferma il mister Francesco Giuntini –. Loro tenevano il comando del gioco e noi pronti a sfruttare qualsiasi errore. Visto il risultato, la strategia adottata ha dato i suoi frutti". E ancora: "Vendendo all’aspetto meno tecnico, ma più umano posso dire che questa vittoria nasce da lontano – continua il mister –. In estate la squadra è stata rifondata quasi totalmente, con il lavoro di tutti siamo riusciti a creare una bella sinergia dove tutti sapevano dove andare e cosa fare. Devo ringraziare lo staff e soprattutto le giocatrici perché senza di loro non sarei mai riuscito a realizzare tutto ciò. Ora abbiamo una sosta dove potremmo tirare il fiato e affrontare l’ultima parte di campionato che ci vede in lotta per il titolo. Sarebbe un sogno e qualcosa di storico ottenere la Serie C". A commentare il grande risultato anche la capitana Irene Mazzella: "Credo che sia stata una delle partite più emozionanti della mia carriera, vincere da capitano ha tutto un altro sapore e abbiamo sentito in maniera molto forte il sostegno di tutta la comunità di Casole – afferma –. Le finali sono sempre partite particolari, è stato un match combattuto deciso da due episodi nell’ultima parte del secondo tempo". Mazzella continua: "Rinascita Doccia è una squadra molto solida con una trama di gioco ben precisa e noi siamo state brave a sfruttare le occasioni create. Adesso dobbiamo preparare al meglio le ultime due partite per raggiungere un altro obiettivo molto importante. Volevo fare i complimenti a tutte le mie compagne e ringraziare mister e staff che ci guidano in questa cavalcata e infine il nostro presidente che ha reso possibile tutto questo". Una vittoria che non è solo un trofeo, ma anche un messaggio importante per lo sport femminile e per tutta la comunità casolese.

Lodovico Andreucci