Cassani fa turnover contro il Ravenna

Sono i sedicesimi di finale con il Lentigione che torna al Levantini per affrontarvi oggi il Ravenna dalle 14,30. Il team di Stefano Cassani, quarta in campionato, affronta la seconda trovandola in ottima condizione. Il Ravenna, squadra con alcuni campionati di Serie B in tempi discretamente recenti, punta alla Serie C. Il campionato l’ha iniziato non bene, ma ora proviene da 5 vittorie di fila, peraltro come il Lenz. A fine ottobre Marco Marchionni ne è subentrato alla guida e in questi giorni a rinforzare la difesa (già forte essendo la seconda, dietro al Lenz) è arrivato anche Frank Amoabeng. Pronostico molto difficile, perché Cassani ha dichiarato che metterà in campo tutti i giocatori meno impegnati in campionato e quando lo ha fatto nella gara scorsa con il Cittadella ha schierato ben dieci atleti teoricamente non titolari. Difficile dire se il Ravenna agirà nello stesso modo: nelle prime partite non ha effettuato un turn over completo, quindi per i giovani del Lentigione potrebbe essere un ostacolo alto. Per curiosità, nel borsino delle scommesse il Ravenna è favorito; ancor più è quotato il pari che potrà esserci però solo al termine dei tempi regolamentari perché successivamente, per decidere la squadra che passa il turno, si andrà ai rigori senza i supplementari.

Intanto salta un’altra panchina in Serie D: a Piacenza esonerato sia il tecnico Carmine Parlato, sia il d.s. Alessio Sestu. Alla direzione della squadra chiamato Simone Bentivoglio.

Foto: Antonio Grieco