Castelfidardo, il tecnico Giuliodori dopo la vittoria sul campo del San Marino. "Risultato che dà morale e sarà uno stimolo»

Due partite ufficiali e due vittorie. Meglio di così il Castelfidardo non poteva fare, nei risultati. Ha iniziato la stagione come l’aveva conclusa. Vincendo. Sulle ali dell’entusiasmo, proseguendo così il cammino in Coppa Italia di D. Due vittorie per la squadra guidata da Marco Giuliodori. La prima, in casa, dopo i calci di rigore, contro lo United Riccione nel turno preliminare; la seconda, sabato, in trasferta, sul campo del San Marino nei tempi regolamentari grazie ai guizzi di due difensori, capitan Fabbri (il primo gol su rigore, il secondo sorprendendo il portiere troppo fuori dai pali con un gran sinistro all’incrocio dalla distanza) e Imbriola. Un successo in rimonta con annessa qualificazione, dopo che i biancoverdi erano andati in vantaggio su rigore, ma poi ripresi e rimontati dai padroni di casa. Due reti subite da Fabbri e compagni nel giro di pochi minuti come era successo anche contro il Riccione sei giorni prima. "Purtroppo è successo di nuovo un black out di 5’ come abbiamo avuto anche nell’altra partita – riflette mister Giuliodori –. Bisognerà lavorarci sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma anche mentale".

La reazione però c’è stata e questo è sicuramente un aspetto positivo. "La squadra ha reagito molto bene, perché dopo essere andati in svantaggio siamo riusciti prima a pareggiare e poi ad andare di nuovo in vantaggio e poi con una grande prestazione abbiamo tenuto bene il risultato. Siamo rimasti ordinati, ci siamo ritirati dieci metri dietro lasciando un pochettino di campo, ma la squadra non ha subito particolari azioni pericolose. Merito di tutti i ragazzi che si sono sacrificati per difendere il risultato". Vincere fa sempre bene. "Un risultato del genere dà morale e stimolo per prepararci bene per la prossima partita, ma adesso dovremo essere bravi a non volare troppo sulle ali dell’entusiasmo. Come spesso accade nel calcio c’è bisogno di ripetersi domenica dopo domenica". E la prossima, fra sei giorni, è già campionato. "Dove andremo ad affrontare alla prima giornata una squadra importantissima come la Vigor Senigallia, un derby importante. Una partita che giocheremo in casa e cercheremo di prepararla durante la settimana nel miglior modo possibile per essere pronti in questo inizio di campionato che sarà fondamentale".

Michele Carletti