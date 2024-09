Castelfidardo lascia l’ultimo posto in classifica

castelfidardo

1

teramo

1

(4-3-1-2): Elezaj; Costanzi, Imbriola, Boccaccini, Fabbri; Baldini, Miotto, Guella (20’ st Gambini); Caprari (32’ st Ausili); Paponi (25’ st Morganti), Nanapere. All. Giuliodori.

CITTÀ DI TERAMO 1913 (3-4-2-1): Di Giorgio; Cangemi, Cipolletti, Menna; Loncini, Ferraioli, Esposito (40’ st Baumwoll), Pietrantonio; Pavone (11’ st Tourè), D’Egidio (31’ st Bustos); Galesio. P All. Pomante.

Arbitro: Morello di Tivoli

Reti: 1’ st Caprari, 15’ st Galesio.

Note: spettatori 600 circa.

Castelfidardo trova il primo punto del campionato. In casa, contro il Teramo, in un’altra sfida tra neopromosse dopo quella persa dai fidardensi una settimana prima a Isernia. E così la squadra di Giuliodori riesce a muovere per la prima volta la classifica dopo tre giornate. I gol entrambi nella ripresa. Scappa il Castelfidardo poco dopo il fischio d’inizio con Caprari, Galesio lo riprende al quarto d’ora. Nel primo tempo per i padroni di casa ci prova un paio di volte Nanapere, il più intraprendente della formazione di Giuliodori, ma nella prima azione viene fermato dal portiere e dal fuorigioco, poi da Menna poco prima della mezz’ora che compie un intervento provvidenziale sull’attaccante di casa. Dall’altra parte Loncini si rende pericoloso, ma conclude alto. Poi Galesio prima del duplice fischio impegna di testa Elezaj che devia in angolo. Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Castelfidardo grazie al diagonale da applausi del giovane Caprari che finalizza con la rete il la cio di Baldini.Ma il vantaggio per i fidardensi dura poco. Mister Giuliodori aveva detto di fare attenzione alle palle inattive. E infatti il pareggio arriva a seguito di un calcio di punizione deviata da Galesio che beffa Elezaj. Un risultato di parità che non si sbloccherà più fino al triplice fischio. Ci prova in un altro paio di occasioni Nanapere che reclama nel finale, invano, anche un calcio di rigore. In precedenza un colpo di testa di Morganti è bloccato da Di Giorgio. Finisce 1-1 con il Castelfidardo che incassa il primo punto in campionato oltre alla prova positiva dell’under Caprari, classe 2006, propositivo, grintoso con il gol che sblocca la sfida. Che però non è bastato ai biancoverdi per prendersi i tre punti, ma fondamentale comunque per lasciare quello scomodo ultimo posto in classifica. Domenica i fidardensi saranno attesi a Chieti.