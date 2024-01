"Castelnuovo-Larcianese: sfida cruciale per la classifica"

Oggi, alle 15, al "Nardini", arriva la Larcianese, per la terza giornata del girone di ritorno. All’andata vinsero i gialloblu con Pisciotta in panchina per la prima volta. Segnò Tersigni, mentre Papeschi salvò il risultato, parando un rigore. Questa resta anche l’unica vittoria esterna dei garfagnini in questa stagione. Il Castelnuovo è nono in classifica, con 25 punti, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi, di fronte a 7 sconfitte. In casa ha vinto sei volte, pareggiato una; due le sconfitte. La Larcianese è dodicesima in classifica, con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa i pistoiesi hanno raccolto poco: soltanto tre pareggi, insieme a sei sconfitte.

"Mi aspetto una bella prova dai ragazzi – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – e anche un po’ di buona sorte, dopo quello che ci è capitato domenica a Settimello di Calenzano, con quel rigore a pochi secondi dalla fine dei minuti di recupero. I nuovi arrivati si sono dimostrati subito all’altezza della situazione. Chiaramente puntiamo alla vittoria, anche per dare una svolta alla classifica".

Può darsi che oggi, almeno nel corso della partita, scenda di nuovo in campo l’attaccante Riccardo Benedetti, classe 1998, che, finora, ha disputato soltanto pochi minuti a Monsummano, dove si era infortunato. Il presidente Francolino Bondi, con il consueto entusiasmo, suona la carica: "Oggi dobbiamo assolutamente vincere. La delusione per i tre punti sfumati all’ultimo secondo domenica scorsa chiama la squadra al massimo impegno e alla necessità di sfoderare una prestazione che consenta di conquistare, senza se e senza ma, l’intera posta. Un solo risultato ci può soddisfare".

Dino Magistrelli