Castiglionese ancora ko. Scichilone illude i viola

Castiglionese 1 Lanciotto 2

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (60’ Alves Da Silva), Cavallini (40’ Priorelli), Bergoglio (70’ Giorgi), Cecci (91’ Brilli), Menci R., Berneschi, Monteiro Ribeiro (55’ Evangelisti), Falomi, Minocci, Scichilone. All. Roberto Fani.

LANCIOTTO: Roselli, Benelli, Gonfiantini, Fedi, Rossi, Bambi, Amerighi (70’ Galli), Verdi (40’ Alfeba), Cecchi, Bigozzi, Moretti (70’ Bigazzi). All. Riccardo Secci.

Arbitro: Manuel Marchi di Siena.

Reti: 18′ Scichilone, 27′ Verdi, 52′ Moretti.

AREZZO - Voleva invertire il trend, tornare al successo ed invece la Castiglionese rischia di veder fuggire il tandem in testa al girone registrando nell’anticipo di campionato un passo falso contro un Lanciotto impegnato nella lotta salvezza. I viola partono forte e al 18’ trovano la rete con Scichilone con un tiro-cross che inganna Roselli. La Castiglionese insiste, Menci di testa manca di poco il bersaglio ma ecco quando meno te lo aspetti il pari ospite. Al termine di un’azione corale la difesa viola si lascia sorprendere da Verdi che insacca il gol dell’uno a uno. La ripresa si apre con la Castiglionese ancora all’attacco ma il Lanciotto al 52’ trova un po’ a sorpresa dalla distanza la rete del 2-1 con Moretti. I viola provano a rioraganizzare una reazione, tentano in vari modi l’assalto per il pareggio ma senza fortuna. Alla fine arriva una sconfitta. Sabato prossimo per Fani c’è il Foiano nel più classico dei derby.