Castiglionese niente errori. Fani difende il primato

Appuntamento alle 14.30 sul campo Luciano Giunti dell’Olmoponte con la Castiglionese di Roberto Fani che ospiterà la Sinalunghese. Una partita da prendere con le molle per i viola, reduci dal ko di misura prima di Natale in casa del Grassina, ma che ha comunque permesso di mantenere il primato in classifica con un punto di margine sulla Colligiana. I viola nele ultime ore hanno salutato tra l’altro Bezziccheri (ex Arezzo tra le altre) e annunciato l’arrivo di Victor Gabriel Alves Da Silva, trequartista mancino classe 2000 che vanta la nazionalità brasiliana e spagnola. Fani potrà contare anche su di lui contro una Sinalunghese che ha operato in sede di mercato, ha cambiato varie pedine e punta con ogni sua forza a lasciare l’ultima posizione. E a proposito di ultime posizioni il Foiano, terzultimo, questo pomeriggio si gioca molto in casa del Valentino Mazzola. Per Argilli, tecnico degli amaranto, partita speciale cntro il suo recente passato, una formazione che staziona nei piani alti. Per la Baldaccio Bruni invece ecco la Rondinella Marzocco, un esame vero e proprio per Palazzi e i suoi ragazzi, per provare a confermarsi fuori dalla zona rossa e magari lottare nella colonna di sinistra. Il programma prevede Antella-Lanciotto, Colligiana-Grassina, Fortis Juventus-Signa, Lastrigiana-Affrico e Scandicci-Asta.