Castiglionese non fermarti. Fani riceve lo Scandicci

Sarà una partita per cuori forti quella di questo pomeriggio per la Castiglionese. Appuntamento alle 14.30 in casa dei viola che fino alla conclusione dei lavori per installare il nuovo manto erboso del Faralli saranno di scena nella struttura dell’Olmoponte alle porte di Arezzo. Per la squadra di Fani è una domenica che sulla carta si preannuncia particolarmente ostica. Già perchè sulla strada dei viola ci sarà lo Scandicci, squadra con trascorsi in serie D, scivolata in Eccellenza e che alla vigilia si presenta con cinque punti di ritardo sulla capolista Castiglionese, forte di un terzo posto in classifica. I viola non vogliono ovviamente fare sconti, l’obiettivo primario è uscire indenni da questa partita che potrebbe poi significare un passo in avanti importante in classifica. Fani dal canto suo è consapevole dell’importanza del match e della posta in palio e proverà per l’occasione a schierare il miglior undici possibile potendo contare sul miglior attacco del girone (21 gol) e una difesa che ha incassato solo 9 reti, tra quelle più rocciose quindi. Un dato significiativo soprattutto quando in maglia blu milita un calciatore come Niccolò Del Pela, autore di nove reti delle 15 messe a segno dalla formazione fiorentina che oggi dovrà provare a far sua l’intera posta in palio contro una Castiglionese che si sta confermando una autentica big della categoria.

E a proposito di conferme il Foiano cerca un altro passo in avanti. Allo Stadio dei Pini alla stessa ora spazio alla sfida interna contro la Rondinella Marzocco. La squadra di Argilli cerca dopo il successo di sette giorni fa ottenuto ad Anghiari quella vittoria che potrebbe dare e significare una svolta. La Rondinella condivide con gli amaranto la stessa posizione in classifica: 16 punti. Due squadre a metà del guado in cerca di quello scatto in avanti per allontanare qualche titubanza di troppo.

Il programma di questa giornata, iniziata ieri con la vittoria di misura della Baldaccio Bruni in casa dell’Asta, prevede anche la Colligiana andare a far visita all’Affrico, secondo in classifica che ha tre punti di ritardo sulla Castiglionese e due di margine proprio sulla Colligiana. In calendario anche Grassina-Fortis Juventus, mentre il Lanciotto riceverà davanti al proprio pubblico il Signa. La Lastrigiana sarà di scena contro il Mazzola Valdarbia, quindi la Sinalunghese proverà a mettere a segno un allungo sulla zona rossa ricevendo l’Antella, ultimo in classifica in compagnia della Fortis Juventus.