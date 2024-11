Cazzadore sblocca, poi Sarti. Sant’Agostino fa 3 punti

sant’agostino

2

solarolo calcio

0

SANT’AGOSTINO: Costantino, Anostini, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Rizzo, Sarti. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Skabar, Maietti, Vanzini, Pinca, Pellielo, Franchi, Gjoni. All: Ricci

SOLAROLO CALCIO: Fusconi, Franceschini, De Marco, Errani, Mongardi, Ferretti, Rimini, Piancastelli, Sona, Lanzoni, Fernandi. A disposizione: Tassinari, Kacmoli, Tassinari, Bolognesi, Costa, Ramoz, Del Fiore, Dal Monte, Amaducci. All: Assirelli

Arbitro: Francesco D’Ovidio della sezione di Bologna

Marcatori: 5’ p.t. rig. Cazzadore (S), 35’ s.t. Sarti (S)

Il Sant’Agostino si risolleva con una vittoria convincente. Un turno casalingo al ‘Renato Caselli’ per i ramarri, che per la prima volta in assoluto hanno affrontato il Solarolo, conquistando un successo che mancava da alcuni turni. La partita con i romagnoli ha visto la ‘prima’ di mister Ruggero Ricci, che è subentrato nelle ore successive all’ultima sconfitta del Sant’Agostino contro il Castenaso nel turno infrasettimanale. Un cambio in panchina iniziato con una netta vittoria di due reti a zero, che dà respiro alla classifica dei ramarri. Nel primo tempo partono subito forte i padroni di casa, al primo affondo fallo in area del Solarolo, il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto il capocannoniere del Sant’Agostino, Cazzadore che realizza il vantaggio. La partita s’indirizza subito in favore dei padroni di casa, che continuano a rendersi pericolosi in altre occasioni. Nella parte finale del primo tempo arriva il raddoppio del Sant’Agostino. Al 35’ a finalizzare in rete superando Fusconi è stato Sarti. La formazione ospite fatica a reagire senza riuscire a concretizzare in fase offensiva. Si va all’intervallo con il doppio vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa il copione tattico non cambia, con la formazione di mister Ricci che amministra la partita, cercando di rendersi pericolosa in attacco. Il Solarolo prova ad alzare il ritmo provando in alcune occasioni ad impensierire Costantino, senza riuscirci. Il Sant’Agostino gioca bene e prova ripartire con alcune azioni in verticale. Una ripresa che prosegue senza ulteriori sussulti particolari da ambe le parti con il Solarolo che non trova la via della rete. Al triplice fischio del direttore di gara è il Sant’Agostino ad esultare, conquistando tre punti importanti che arrivavano dopo ultimi risultati non positivi, salendo così a 15 punti e tenendo a distanza la zona calda dei play out.

Mario Tosatti