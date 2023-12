C’è Grosseto-Belvedere. E il mercato dietro l’angolo

Attesa tra gli sportivi maremmani di vedere all’opera il nuovo acquisto Guido Davì. L’occasione è offerta dall’allenamento congiunto che il Grosseto sosterrà stamani allo stadio Zecchini (inizio alle 10,30) contro l’undici del Belvedere Calcio del presidente Clementini. La squadra allenata da Nicola Giallini, ex biancorosso, si trova al secondo posto nella classifica del girone B di Promozione con 32 punti alle spalle della coppia di testa composta dal San Miniato Basso e dalla Sestese con 34 punti.

L’ingresso allo stadio è libero e nell’occasione sarà aperto il settore della tribuna coperta. La partita, anche se si tratta di un semplice allenamento congiunto, rappresenta sempre un motivo di interesse per gli sportivi grossetani che seguono con interesse le squadre che svolgono un ruolo importante nei campionati di loro competenza. Oltre alla presenza degli ex. Sarà importante vedere se mister Bonuccelli, con i nuovi arrivi del mercato invernale, continuerà a mantenere il proprio modulo di gioco oppure se è intenzionato ad apportare qualche modifica visti i risultati non proprio brillanti che la squadra ha ottenuto nel girone di andata.

Al di là dei vari sistemi di gioco che in un campionato come quello di serie D sono sempre relativi l’importante è che il Grosseto del nuovo anno sia in grado di svolgere quel ruolo di primo piano che tutti gli chiedono. In modo particolare è indispensabile che qualche giocatore dimostri tutto il valore per il quale è stato chiamato ad indossare la casacca biancorossa.

Noi non crediamo ai blocchi psicologici o mentali perchè l’ambiente grossetano, con i suoi meravigliosi tifosi, non ha mai messo pressione a nessuno. E, forse, questo è stato un po’ un limite perché le critiche costruttive non hanno mai fatto male a nessuno: da parte dei giocatori servono qualità e maturità. Da gennaio non ci devono essere nè ma nè se per nessuno. Dovranno contare soltanto i tre punti.

Al termine dell’allenamento congiunto con il Belvedere il direttore generale Filippo Vetrini (nella foto) farà il punto della situazione riguardante le operazioni di calcio mercato condotte nella finestra invernale.

Paolo Pighini