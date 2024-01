C’è il Livorno al Buitoni. Sansepolcro cerca l’impresa

di Claudio Roselli

Tutto pronto per la tanto attesa "prima" del Livorno allo stadio Buitoni . In passato, soltanto il Labrone negli anni ’50 e l’Armando Picchi nel primo decennio del nuovo millennio erano state le portacolori della città toscana ad affrontare la squadra bianconera, ma mai era successo con la squadra principale. Il benvenuto ai tifosi che taglieranno di traverso tutta la regione per arrivare in Valtiberina (speriamo siano in tanti) e poi al fischio d’inizio ognuno penserà a giocare per i propri obiettivi. Ha bisogno di punti la corazzata amaranto del neo-allenatore Fabio Fossati, incappata in un mezzo passo falso casalingo domenica scorsa contro il Ponsacco; solo un pareggio in rimonta e due punti in meno rispetto a quelli messi in preventivo, che significa sesto posto in classifica a -7 dalla vetta.

E di punti ha bisogno ovviamente anche il , che cerca la grande impresa per compiere un significativo balzo in classifica all’indomani della serie di pareggi.

Bonura, tecnico dei biturgensi, è il grande ex (ma non il solo) della sfida; a Livorno ha giocato in C1 nella stagione 1999/2000 dopo che il Milan glielo aveva girato in prestito, ma per lui conta oggi soltanto il , non dimenticando che si ritrova un problema chiave da risolvere: le contemporanee assenze per squalifica di Della Spoletina, Del Siena e Mariucci gli impongono un adattamento forzato di ruolo. Potrebbe retrocedere Mezzasoma nel trio difensivo, ma ha dichiarato di volerlo lasciare nelle mansioni di esterno destro e quindi sarà quasi certamente Riccardo Brizzi, dotato anche di una certa fisicità, a ricoprire il vuoto assieme a Borgo e all’altro ex di turno, Alain Fremura, peraltro livornese e con 8 presenze in serie C nell’annata 2020/’21.

Niente Essoussi in attacco a causa della distorsione della caviglia, ma c’è un D’Angelo in più a centrocampo e questa è una garanzia. Nessuna defezione, al momento, nelle file dei labronici, anch’essi in campo con il 3-5-2 e con la coppia offensiva Giordani-Cori che firmò in calce la gara dell’andata.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

(3-5-2): Di Stasio; Brizzi, Borgo, Fremura; Mezzasoma, D’Angelo, Fracassini, Gorini, Piermarini; Pasquali, Ferri Marini.

All. Bonura.

LIVORNO (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna, Curcio; Camara, Nardi, Tanasa, Likaxhiu, Goffredi; Giordani, Cori.

All. Fossati.

Arbitro: Saffioti di Como.