Celeste ko in casa. AlbinoLeffe, che beffa. Il Caldiero rimonta e nel finale vince 2-3

ZANICA (Bergamo)

Parte male l’Albinoleffe che perde in casa con la matricola Caldiero brava a sfruttare le proprie caratteristiche e a mettere sotto una Celeste che paga gli errori di gioventù della difesa. Ospiti in vantaggio all’11’ con Cazzadori che raccoglie un rilancio, fa fuori Baroni e supera Marietta. Gara in discesa per gli ospiti che possono agire di rimessa. La partita prosegue sui binari di un certo equilibrio ma la Celeste non riesce a farsi pericolosa e al 40’ Marietta sbroglia una mischia in area. Al 41’ ci prova l’Albinoleffe con Giacomel che anticipa Longo di un soffio, e al 48’ arriva il pari con Baroni che si fa perdonare sul gol subito e devia in rete un assist di Borghini. Il tempo finisce 1-1 con gli ospiti che si fanno preferire. Avvio del secondo tempo bruciante per l’Albinoleffe e al 1’ della ripresa Zanini entrato da poco sfrutta un rimpallo e realizza in gol del 2-1. Ma al 17’ il Caldiero pareggia: cross di Mondini per Cazzadori, che sul secondo palo si avventa sul pallone in spaccata trovando il punto del pareggio veronese. Al 28’ c’è una parata miracolosa di Giacomel su Zoma. Poi la beffa finale per l’Albinoleffe con il gol di Furini al 46’ della ripresa: Quaggio mette in mezzo da sinistra, Furini lascia scorrere e poi si gira con un destro ad incrociare che si infila nell’angolino basso e fa il 3-2 per il Caldiero.

ALBINOLEFFE-CALDIERO 2-3

Marcatori: 11’ pt Cazzadori, 48’ pt Baroni, 1’ st Zanini, 17’ st Cazzadori, 46’ st Furini

Vasco Algisi