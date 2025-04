Celtic Cavriago eliminato in semifinale di Coppa Seconda Categoria dal Piumazzo

Niente gioia per il Celtic Cavriago: si spegne in semifinale il cammino in coppa di Seconda categoria (fase regionale), con la sconfitta per 2-1 contro il Piumazzo che vola in finale contro il Crevalcore (2-0 sull’Accademia Marignanese). Il Celtic era andato sotto al 33’ (Shehu), e aveva pareggiato i conti al 61’ con Boretti. Nella coda del match succede di tutto. Al minuto 89 i reggiani falliscono un rigore, e quando la lotteria dei tiri dagli 11 metri sembra realtà ecco la doppietta beffa di Shehu con una punizione al 95’.

Si sono disputati anche tre recuperi di Terza categoria. Per il 19esimo turno ecco il 4-0 del Gatta (34) sul fanalino di coda Ramiseto (16): per i granata a segno due volte De Giuseppe (un rigore), Campione e Ghirelli. Continua la risalita del Vetto (terzo con 48 punti) col 2-0 sul Fogliano (33) grazie alle reti di Marchesini (64’) e Toni (78’). Anche un recupero del 24° turno: gli Amici di Davide (34) rallentano con un 2-2 il Calcio Cavriago (52), secondo in classifica. Ora lo Sporting Cavriago, quando finalmente tutta la Terza è in pari con le partite giocate, è a +12 a quattro turni dal termine e gli basta un punto per festeggiare il ritorno in Seconda. Le reti: per Amici di Davide doppietta di Gaspari (di cui il secondo al 93’) e per gli ospiti doppio Ait Lhaj.