"Cenaia: Nuova Partita, Nuovo Campionato"

Con la prima partita del girone di ritorno inizia un nuovo campionato per il Cenaia, penultimo in classifica del girone E di Serie D a 9 punti, davanti solo alla Mobilieri Ponsacco che chiude la graduatoria con 8 punti. Per il Cenaia saranno 17 partite tutte preziose, dalle quali provare sempre a portare punti in classifica per cercare di evitare almeno la retrocessione diretta. La squadra è cambiata molto nell’ultimo mese. Alla nuova guida tecnica composta da mister Agostino Iacobelli e Manolo Dal Bo’ la società arancioverdi ha affidato nuovi giovani di buone speranze e giocatori di esperienza, su tutti bomber Andrea Ferretti in attacco. A completare la rosa ci saranno anche gli ultimi arrivati Bracci e Fontana, già pronti per giocare. Starà ora a mister Iacobelli iniziare a far girare la squadra con i giri giusti e le migliori geometrie per iniziare, già da oggi quando alle 14.30 arriverà al Favilli-Pennati la capolista Pianese, a macinare punti salvezza. Si parte subito con la prima della classe. Una squadra macchina da gol (33 reti segnate in 17 partite fin qui) ma che dietro qualcosa può concedere (lo dicono le 16 reti subite che comunque non sono neppure la metà delle 38 subite dal Cenaia). Bianconeri che nelle ultime 5 gare hanno ottenuto 5 pareggio e che faranno di tutto per ritrovare il successo. All’andata la squadra di Piancastagnaio si liberò del Cenaia appena promosso in Serie D con un netto 4-0. Oggi, un girone dopo, si potranno vedere i progressi degli arancioverdi.

l.b.