Centese, un traguardo atteso 38 anni. Fava: "Grazie a tutti quelli che ci aiutano"

Una festa attesa 38 anni, tanti ne sono passati dall’ultima volta che gli appassionati di calcio centesi invasero il terreno di gioco per festeggiare la vittoria di un campionato. Anni nei quali Cento ha vissuto più ombre che luci e il calcio è più volte naufragato nell’anonimato, tra fallimenti e male gestioni. L’ultima promozione sul campo era infatti datata 1 giugno 1986, prima dell’impresa degli uomini del centese doc ‘Briegel’ Govoni, che domenica pomeriggio al ‘Bulgarelli’ hanno centrato il salto in Promozione. La Centese ci era arrivata ad un soffio già lo scorso anno, poi beffata dal Consandolo, ma la festa sembrava solo rimandata, e in effetti così è stato. Il pareggio interno senza reti col Fly Sant’Antonio ha consegnato alla società del presidente Alberto ‘Tino’ Fava una promozione meritatissima per ciò che si è visto in campo, a partire da quel 5-0 al Pontelagoscuro arrivato nella prima giornata di campionato, preludio di una stagione vissuta poi ad altissimi livelli. "Voglio ringraziare tutti per le belle parole di questi due giorni – esordisce il massimo dirigente centese –, le estendo a tutto il movimento, dal gruppo squadra allo staff tecnico. Un risultato sudato e voluto, che rende il giusto merito a quanto fatto in questi mesi. Ma un grande ringraziamento va anche ai miei compagni di viaggio in società, a partire dal vicepresidente Davide Guglielmino e alla sua famiglia, oltre a tutti gli sponsor del passato e del presente. Parlo di tutti coloro che hanno deciso di darci fiducia, impegnandosi anche in prima persona in un viaggio che solo degli innamorati avrebbero potuto intraprendere, con sani valori partecipativi e sociali". La sensazione è che si tratti solo di un punto di partenza, e che la Centese abbia tutte le carte in regola per puntare ad un’altra stagione da protagonista in Promozione, campionato dove potrebbe incontrare altre importanti realtà della provincia: "Il tempo di riflettere un attimo e ci mettiamo al lavoro per l’anno prossimo – chiosa Fava –, ci sarà bisogno di tutti, dagli amici ai volontari, dalle realtà economiche all’amministrazione comunale. Perché tutti noi siamo una parte importante di Cento e lo diciamo con grande orgoglio".

Jacopo Cavallini