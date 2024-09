Certaldo-Mobilieri Ponsacco. Punto in trasferta per i rossoblu. E Macelloni si salva su autorete

CERTALDO

1

MOBILIERI PONSACCO

1

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Piochi, Borboryo, Lastrucci, Bettoni (70’ Corsi), Zefi, Cito, Mearini (80’ Cenni), Pieracci (57’ Innocenti), Muresan (57’ Napoli); a disposizione Mengoni, Verdiani, Lo Guzzo, Casella, Ciappi. Allenatore Marco Corsi.

MOBILIERI PONSACCO: Profeti, Gemignani, Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Penco (60’ Imbrenda), Borselli, Mengali, Pallecchi (70’ Volpi), Fischer; a disposizione Campinoti, Pacifico, Di Giulio, Guerrucci, Morana, Pini, Steffich. Allenatore Massimo Macelloni.

Arbitro: Federico Lorenzi di Pistoia (assistenti Laganà di Siena e De Matteis di Empoli).

Marcatori: 22’ Mearini, 66’ (aut) Piochi.

Note: ammoniti Bettoni e Muresan del Certaldo, Gemignani e Penco dei Mobilieri Ponsacco.

CERTALDO – Dopo la sconfitta casalinga al debutto contro la Pro Livorno Sorgenti, i Mobilieri Ponsacco raddrizzano solo parzialmente la barra andando a pareggiare in trasferta sul campo del Certaldo. Uno a uno il risultato finale del match che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 22’ con Mearini. I Mobilieri hanno cercato di non disunirsi e di restare in partita e hanno continuato a macinare il loro gioco (che comunque è ancora indietro rispetto ai dettami e alle impostazioni tattiche del tecnico Macelloni). Nel secondo tempo, su un episodio fortunoso come sono sempre le autoreti, i rossoblù ponsacchini sono riusciti a pervenire al pareggio grazie a una deviazione di Piochi nella propria porta.

I viola di casa sono partiti fortissimo e per i Mobilieri Ponsacco i primi minuti sono particolarmente difficili. Tanto che al 22’ i locali sbloccano la gara con Mearini che da venticinque metri batte Profeti calciando al volo una palla uscita dall’area dopo un batti e ribatti e insaccando all’incrocio dei pali. Dopo pochi minuti ancora Mearini sfiora la doppietta personale, ma la sua conclusione è respinta dalla traversa. I Mobilieri Ponsacco creano la prima occasione con Crecchi, ma Gasparri blocca senza problemi. Nel secondo tempo la squadra di Macelloni torna in campo più determinata e al 66’ riesce a raddrizzare la sfida grazie all’autorete di Piochi. Nell’ultima mezz’ora non ci sono più occasioni da rete.