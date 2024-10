Certaldo-Montespertoli. Ecco il derby della Valdelsa

In una giornata in cui spicca lo scontro al vertice tra Pro Livorno Sorgenti e Camaiore, un’altra gara del girone A di Eccellenza sulla carta avvincente è quella in programma alle 14.30 (nuovo orario di inizio dei dilettanti dopo l’abbandono dell’ora legale) al Comunale di Certaldo tra i viola valdelsani e il Montespertoli. Un derby non certo d’alta quota, ma estremamente importante per entrambe le formazioni anche se siamo appena ad un quarto della stagione. Le ultime due vittorie di fila casalinghe in altrettanti scontri diretti hanno rilanciato i gialloverdi di mister Sarti, ora decimi con 8 punti, mentre la squadra di Marco Corsi deve cercare di invertire la rotta dopo quattro sconfitte consecutive senza segnare. Proprio l’attacco, appena 3 gol segnati e soltanto uno in casa dove Gasparri e compagni non hanno ancora mai vinto, è al momento il tallone d’Achille del Certaldo. Dal canto suo, però, finora anche il Montespertoli ha faticato in trasferta raccogliendo appena un punto in tre uscite con un solo gol all’attivo. Detto che l’anno scorso finì a reti bianche, per dirigere il match odierno è stato designato il signor Cornello della sezione di Firenze.

Sempre questo pomeriggio alla stessa ora, invece, il Fucecchio tornerà a Castelnuovo Garfagnana, dove ha già vinto 1-0 lo scorso primo settembre nell’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, poi superato vincendo anche al ritorno con lo stesso punteggio. Sarà la prima in panchina del nuovo tecnico Targetti, arrivato in settimana al posto di Dell’Agnello. Entrambe devo riscattare le batoste subite domenica scorsa, il Fucecchio l’1-4 casalingo dalla capolista Camaiore e i garfagnini il ‘tennistico’ 6-2 incassato a Cecina. Davanti al proprio pubblico il Castelnuovo, quarto con 14 punti, è imbattuto ma il Fucecchio quintultimo a quota 6, ha colto proprio in trasferta la sua fin qui unica vittoria. C’è curiosità per capire se Targetti opererà subito delle modifiche a livello tattico. La direzione di gara è stata affidata al signor Marongiu di Livorno.