Certaldo ospita Livorno. Fucecchio attende Sestese

Tempo di undicesima giornata oggi (fischio d’inizio alle 14.30) per le tre squadre locali impegnate nel girone A di Eccellenza. Partiamo dal Certaldo, fresco di qualificazione ai quarti di Coppa Italia, che dopo il successo di Castelnuovo Garfagnana va a caccia del primo acuto tra le mura amiche. Al Comunale arriva la Pro Livorno Sorgenti, superata domenica scorsa in casa dal Montespertoli, ma ancora imbattuta in trasferta dove ha conquistato 11 dei suoi attuali 16 punti con appena 2 reti subite. Al Molino del Ponte di Baccaiano il Montespertoli riceve invece la Massese. I bianconeri sono quarti con 17 punti e mercoledì scorso hanno raggiunto i quarti di coppa a spese del Viareggio. I gialloverdi di mister Sarti hanno comunque solo tre punti in meno e possono legittimamente sperare nell’aggancio. Infine, al Corsini di Fucecchio la squadra di Targetti attende la blasonata Sestese. I rossoblu di Sesto Fiorentino stazionano a metà classifica con 14 punti, nove dei quali conquistati proprio in trasferta, dove finora sono imbattuti con due vittorie e tre pari ed un solo gol incassato. Anche la Sestese è reduce dalla qualificazione ai quarti di coppa dopo aver piegato lo Scandicci, mentre i bianconeri sono stati eliminati ai rigori nel derby di Santa Croce sull’Arno contro la Cuoiopelli. In campionato, però, Del Bino e compagni vengono dal blitz di Forte dei Marmi contro il Real Querceta e puntano a festeggiare la prima vittoria davanti al pubblico amico.

Simone Cioni