Certaldo, un finale show. Ecco la prima vittoria

FRATRES PERIGNANO

1

CERTALDO

2

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Regoli, Mogavero, Zocco, Ricci, Lucaccini, Bracci, Viola, Cutroneo, Papi, Rossi. A disp. Becherini, Gentile, Misseri, Brisciani, Carrai, Mariani, Taraj, Lupi, Napoli. All. Falivena.

CERTALDO: Gasparri, Piochi, Innocenti (75’ Pagliai), Borboryo, Lastrucci, Bettoni (46’ Corsi S., 85’ Signorini), Zefi, Cito, Mearini, Pieracci (60’ Cenni), Muresan (70’ Napoli). A disp. Mengoni, Verdiani, Casella, Ciappi. All. Corsi M.

Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia (assistenti Corcione di Pisa e De Feudis di Firenze).

Reti: 32’ Rossi; 80’ Corsi S.; 82’ Zefi.

PERIGNANO – Arriva sul difficile campo del Fratres Perignano la prima vittoria stagionale del Certaldo, capace di ribaltare nel finale l’iniziale vantaggio locale. Nel primo tempo mister Marco Corsi propone il consueto 3-5-2, ma è il Perignano a prendere subito in mano la partita e a mettere in grossa difficoltà i viola valdelsani. Rossi in un paio di circostanza non riesce però a far male e una volta ci pensa Gasparri a sventare il pericolo. Il Certaldo capitola però al 32’ quando proprio Rossi, ricevuta palla dalla sinistra, infila l’angolo più lontano con una perfetta conclusione ad effetto. In un primo tempo di grande sofferenza gli ospiti riescono a rendersi pericolosi soltanto con una ripartenza di Muresan. Alla fine, quindi, i viola sono fortunati ad andare a riposo con soltanto una rete da rimontare. Dopo l’intervallo Marco Corsi passa al 4-4-2 e la gara si fa più equilibrata con il Certaldo che riesce ad alzare il proprio baricentro. Pur non creando limpidissime occasioni è infatti il Certaldo ad avere il predominio del campo. Pressione che viene premiata all’80’ quando Napoli lavora un buon pallone a destra e lo offre a Cenni il quale si gira bene e conclude a rete, ne esce fuori un tiro cross che all’altezza del secondo palo trova il rientrante Samuele Corsi pronto a depositare in rete. Passano due minuti e un siluro ‘terra-aria’ di Zefi su una punizione da trenta metri non lascia nuovamente scampo a Serafini. Nel finale il Perignano si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma grazie ad un Borboryo e Lastrucci monumentali il Certaldo porta a casa un preziosissimo successo.

Simone Cioni