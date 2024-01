Certaldo, una doccia fredda. I viola dominano ma perdono

certaldo

CERTALDO: Bruni, Pagliai (58’ Gucci), Nunziati (87’ Cesarano), De Pellegrin (85’ Bouhamed), Borboryo, Bassano, Barducci (58’ Becucci), Zanaj, Akammadu, Bernardini (66’ Di Leo), Gozzerini. A disp. Fontanelli, Romei, Razzanelli, Orsucci. All. Ramerini.

SAMMAURESE: Ravaioli, Scanagatta, Bolognesi, Scalini, Canalicchio, Sedioli, Montesi, Tamai, Maltoni (85’ Gasperoni), Capicchioni, Misuraca. A disp. Molinaro, Nisi, Casadei, Guidi, Campagna, Frosio, Lombardi, Di Novella. All. Taccola.

Arbitro: Palma di Napoli.

Rete: 87’ Montesi.

CERTALDO – Gia il pareggio sarebbe andato stretto per il Certaldo, figurarsi la sconfitta. Nella prima dell’anno di Serie D, che coincide anche con l’inizio del girone di ritorno, i viola valdelsani hanno infatti dominato contro la Sammaurese, venendo però puniti nell’unica sbavatura dell’intero incontro. Complice anche un campo molto allentato dalla pioggia, la prima vera occasione si vede solo alla mezzora con Nunziati che chiama Ravaioli al grande intervento, purtroppo per i padroni di casa non l’ultimo. Ma è nella ripresa che il Certaldo costruisce le migliori occasioni. Prima Gozzerini sfiora il palo alla sinistra di Ravaioli, poi Ravaioli si supera su Akammadu e ancora Gozzerini mette fuori la ribattuta. All’81’ ancora Ravaioli dice di no a Gozzerini e 6’ minuti dopo Montesi ’gela’ il Comunale.

Simone Cioni