Cervia, incubo ultimo posto. Il Frugesport gusta la vetta

Due gli anticipi oggi in programma nel girone G di Prima Categoria, il derby forlivese tra Meldola e Carpena ma, soprattutto (con inizio alle 17) Edelweiss-Polisportiva 2000, in una sorta di testa coda. Infatti i forlivesi sono quinti con uno sguarda alle primissime posizioni mentre i cervesi stanno lottando per evitare l’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione diretta. Si tratta di gare tutte da seguire, il cui risultato potrà dare subito un indirizzo al campionato. Al momento le ultime cinque della classifica – peraltro tutte ravennati; questo il quadro piuttosto sconfortante che raccontano i numeri – sono staccate di ben 9 punti dal terzetto forlivese Meldola, Santa Sofia e Sporting Predappio e hanno il girone di ritorno per provare a ricucire il divario. E, se è affascinante il duello in fondo alla classifica, lo è ancora di più in testa con la coppia Frugesport- San Vittore appaiata al comando con 34 punti, 2 più del Savio e 3 più della Pianta.

Sulla carta più facile l’impegno dei cesenati che ospitano il Santa Sofia, mentre il Frugesport del bomber Zuccarino giocherà il derby con il tenacissimo Savarna, squadra che non è mai semplice piegare. Nel girone E, invece, la Virtus Faenza, dopo aver raggiunto i quarti di Coppa di Prima Categoria, torna in campionato ospite del Sesto Imolese da cui era stata battuta in casa all’andata. Anche questa è una sfida tutta da seguire. Questo il programma Prima Categoria 16ª giornata (ore 14,30). Girone G: Edelweiss-Pol. 2000 (ore 17), Meldola-Carpena (ore 15). Domani: Frugesport-Savarna, Pianta-Modigliana, R. Fusignano-F. Ghiaia, S. Vittore-S. Sofia, Santagata Sport-A. Romagna, Sp. Predappio-Savio. Classifica: Frugesport, S. Vittore 34; Savio 32; Pianta 31; Edelweiss 29; Carpena 25; Savarna 24; Modigliana 23; Meldola, S. Sofia, Sp. Predappio 19; Pol. 2000, A. Romagna, Santagata Sport 10; F. Ghiaia, R. Fusignano 9. Girone E: Valsetta-S. Benedetto (ore 15). Domani: Ceretolese-C. del Rio, La Dozza-Petroniano, C. S. Pietro-Utd. Montefredente, Pontevecchio-Dozzese, R. Casalecchio-Porretta, S. Imolese-Virtus Faenza, T. Pedagna-Basca. Classifica: Petroniano 37; S. Benedetto 29; T. Pedagna, Valsetta 27; Basca 24; Ceretolese, Virtus Faenza 23; La Dozza 20; Dozzese, Pontevecchio 19; C. S. Pietro 18; S. Imolese 17; R. Casalecchio 15; C. del Rio 14; Utd. Montefredente 12; Porretta 3.

u.b.