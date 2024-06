Cesena calcio, Michele Mignani è il nuovo allenatore

Cesena, 20 giugno 2024 – La telenovela è finita. Nel pomeriggio il Cesena Calcio con una nota ha ufficializzato di aver formalizzato l’accordo con Michele Mignani, che sarà il nuovo allenatore bianconero chiamato a guidare la squadra nel ritorno in serie B. Al tecnico che succede a Domenico Toscano (già accasatosi al Catania dopo aver rescisso in maniera consensuale l’accordo che lo legava per un’altra stagione al Cavalluccio), è stato garantito un contratto biennale, valido dunque fino al 30 giugno 2026.

Classe 1972 e con un passato da difensore, Mignani ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili del Siena, per poi diventare collaboratore tecnico prima di Beretta e poi di Breda al Latina nella stagione 2014/15. La sua prima esperienza in panchina l'ha fatta con l’Olbia in Serie D, poi nel 2017 è tornato a Siena, alla guida della prima squadra, in Serie C. Dopo aver allenato il Modena dal 2019 al 2021, nella stagione 2021/22 è diventato il tecnico del Bari e portandolo immediatamente in Serie B. Confermato nella stagione successiva, è arrivato a un passo dalla promozione in Serie A perdendo la finale playoff contro il Cagliari. Dopo aver iniziato il terzo campionato consecutivo coi biancorossi, ad aprile 2024 è diventato il tecnico del Palermo, squadra con la quale ha raggiunto i playoff.