Che derby S.Orso vara la giornata rossoblù

Oggi per la terza giornata di girone di ritorno del campionato di Promozione scendono in campo (quasi tutte alle 14,30) le otto le provinciali.

S.Orso-Fermignanese. Fanesi in momento no, sette giorni fa contro la Jesina non hanno demeritato perdendo di misura. La Fermignanese vuole bissare il successo contro il Marina e consolidare il primato, anche se non avrà (squalifica)i Fraternali, finora sempre in campo. Il S.Orso ha decretato la ‘giornata rossoblù e non saranno validi gli abbonamenti.

Vismara-Jesina. "La Jesina non ha bisogno di presentazioni – dice il mister dei pesaresi Fulgini – è tra le favorite per la vittoria finale. Per noi è una grande occasione per continuare questo bel percorso e rimanere con le migliori".

Villa San Martino-Pergolese. "La squadra sta crescendo partita dopo partita – sottolinea il ds del Villa Bocci – siamo focalizzati sul nostro obbiettivo e su un altro avversario tosto, che sta risalendo la classifica. La Pergolese concede poco ed ha un ottimo ruolino fuori casa. Abbiamo purtroppo qualche defezione ma tutti i ragazzi stanno tirando fuori qualcosa in più". "A Pesaro – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi – sarà un’altra prova per il gruppo. Non ci arriviamo nelle migliori condizioni, avendo diversi giocatori ai box e altri in dubbio, ma sono sicuro che diremo la nostra come domenica scorsa".

Appignanese-Tavullia Valfoglia (ore 15). "E’ una gara che – commenta il dg ospite Andrea Rossi – classifica a parte, è una delle più difficili del girone di ritorno. L’Appignanese avrà solo bisogno di vincere. La sua classifica deficitaria non prevede altri possibili risultati. Abbiamo qualche assenza importante ed altri giocatori non al meglio della condizione. Motivo questo che richiederà a quanti scenderanno in campo, tantissima determinazione e concentrazione".

Vigor Castelfidardo-Lunano. "Dopo l’ottimo risultato contro la Biagio – spiega il ds del Lunano Matteo Dominici – dobbiamo dare ai risultati, non possiamo permetterci di commette troppi errori con un avversario che gioca bene e che ci metterà in difficoltà. Dovremo essere bravi a sfruttare al meglio ogni occasione".

Barbara Monserra-Gabicce Gradara. Agganciato il treno dei playoff, il Gabicce Gradara è a Barbara. "A Tavullia il Barbara ha perso di misura e in maniera immeritata – dice mister Capobianco – non sarà semplice: avversaria giovane e propositiva, che fa gioco e ben allenata da Mancini che stimo molto, per cui sarà un match a viso aperto e noi dovremo approfittare degli spazi che troveremo e fare valere le nostre qualità". Rosa tutta disponibile compreso il nuovo acquisto, l’esterno d’attacco Davide Montagnoli, arrivato in settimana ed ex Pergolese. In forse solo Costa acciaccato. Ore 14,30.

Sassoferrato Genga-Moie Vallesina (ore 15). Domani (ore 15) Biagio Nazzaro-Marina. Amedeo Pisciolini