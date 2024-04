Che Mens Sana! Una doppia vittoria da infarto. Pannini esulta: "Grandissima soddisfazione"

Neanche uno sceneggiatore da Oscar avrebbe potuto scrivere meglio la trama delle due prime gare della serie di semifinale playoff tra Mens Sana e San Vincenzo, vinte entrambe dai biancoverdi in volata dopo essere stati sotto per una larghissima parte degli 85 minuti giocati complessivamente. Doveva essere una serie equilibrata e tale si sta rivelando, come lo sono stati i due precedenti nella poule promozione, vinti uno a testa con scarti risicati. Ma ai playoff la tensione e l’energia aumentano di giri e nelle due partire di Viale Sclavo si sono viste due battaglie memorabili, anche per chi come i tifosi della Mens Sana di scontri determinanti ne hanno visti tanti e di ben altro livello. Ma l’atmosfera che quest’anno c’è intorno alla squadra è qualcosa di speciale e forse anche grazie a quest’ultima sono arrivate le vittoria in gara 1 e 2, sicuramente più di grinta e cuore che tecnica e tattica. "E’ stata una grandissima soddisfazione – ha detto il capitano della Mens Sana Edoardo Pannini (nella foto) – dopo una battaglia come era stata già quella gara1. Una vittoria arrivata ancora una volta in modo rocambolesco, senza mai smettere di crederci contro un avversario che ha giocato una grande partita soprattutto nei primi tre quarti. Poi siamo stati lucidi e concentrati, vincendo davvero di squadra con tutti i ragazzi che hanno portato il contributo alla causa. Non abbiamo mai smesso di crederci e nei playoff è una dote importante. Noi avremmo potuto partire meglio ma i nostri avversari sono entrati in campo davvero bene punendoci anche quando avevamo difeso bene come nei canestri di Bianchi e Bongini. C’è molto merito loro nei nostri avvii complicati quindi. Adesso pensiamo a gara 3, sarà sicuramente difficile e certamente una battaglia come nei quattro precedenti stagionali". Impossibile non parlare del calore della gente. "E’ davvero incredibile – ammette Pannini –, l’ambiente ci ha dato energie importanti".

Guido De Leo