Che Pistoiese! Stende 2-1 il Tau e si porta in zona-playoff

Pistoia, 22 dicembre 2024 – Nel gelo dello stadio Marcello Melani, la Pistoiese batte 2-1 il Tau nella diciassettesima e ultima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Con questo successo, gli uomini allenati da Alberto Villa salgono al quinto posto della classifica con 31 punti, in zona-playoff a -8 dalla capolista Forlì. A gennaio, alla ripresa del torneo, ospiteranno il Fiorenzuola. Assenti nelle fila arancioni Donida infortunato e Kharmoud squalificato; nel Tau, Biagioni e Zanon.

Primo tempo gradevole, giocato su buoni ritmi, nonostante il campo appesantito dalla pioggia: evidentemente il gelo del “Melani” ha aiutato i ventidue protagonisti a correre (scherziamo, ma non troppo). Al 2’ Pistoiese subito vicina al gol: Basanisi vince un contrasto sulla destra e va al cross dalla trequarti: prima Pinzauti, appostato sul primo palo, e poi Sparacello, sul secondo, mancano la deviazione vincente. Pronta la replica ospite al 4’: Carcani spreca da pochi passi, alzando la mira.

Al 16’, direttamente sul calcio di punizione dai 24 metri, Maldonado coglie la traversa (complice anche un tocco del portiere). Al 29’ uno scatenato Basanisi, autentica spina nel fianco della retroguardia lucchese, scende sulla sinistra e mette al centro, sul secondo palo, Stickler tira alto a porta sguarnita. Pronta anche in questa circostanza la replica del Tau e stavolta è Motti, solo soletto dinnanzi a Cecchini, a sbagliare calciando sul fondo.

La ripresa si aspre sotto le insegne arancioni. Al 10’ il vantaggio orange: classico calcio piazzato pennellato da Maldonado per la testa di Bertolo, che non dà scampo a Cabella. Neppure tre minuti dopo, il raddoppio dei padroni di casa: splendida l’azione, con Maloku che serve un cross-assist delizioso da sinistra per l’inzuccata, forte e precisa, di Pinzauti. Al 26’ il Tau accorcia lo svantaggio: Andolfi impegna di testa Cecchini, sulla cui respinta si avventa Motti, scaraventando il pallone in rete. Al 32’ Lombardo ci prova su punizione, ma la deviazione provvidenziale di un difensore arancione spedisce la palla in calcio d’angolo. Al 47’ Bruzzo sfiora il pari con una conclusione dal limite. La Pistoiese si aggiudica tre punti d’oro, il Tau scende al terzo posto della graduatoria, superato dal Ravenna.

TABELLINO PISTOIIESE – TAU 2-1 PISTOIESE (3-5-3): Cecchini; Accardi, Polvani, Bertolo (24’ st Mazzei); Stickler (18’ st Diodato), Basanisi (40’ st Larhrib), Maldonado, Greselin, Maloku; Pinzauti (43ì’ st Tascini), Sparacello. A disposizione: Valentini, Grilli, Balleello, Cuomo, Foresta. Allenatore: Villa. TAU (4-3-1-2): Cabella; Sichi (18’ st Manetti), Meucci, Negro (36’ Bongiorni), Ivani (47’ st Grossi); Bruzzo, Bernardini, Lombardo; Rinaldini; Carcani (18’ st Andolfi), Motti. A disposizione: Pierallini, Belluomini, Atzeni, Bartelloni, Gonzi. Allenatore: Venturi. ARBITRO: Dasso di Genova. MARCATORI: 10’ Bertolo, 13’ Pinzauti, 26’ st Motti. NOTE: giornata gelida e piovosa, spettatori 1417. Ammoniti: Bernardini, Grossi, Villa. Angoli: 6-6. Recupero: 0’, 7’.