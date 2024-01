Chiantigiana trionfa 3-0 contro l'Alberoro: doppietta di Milanesi

CHIANTIGIANA

3

ALBERORO

0

CHIANTIGIANA: Liberali, Batoni, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Minucci, Conforti, Bartalini, Del Sante, Milanesi, Marchi.

Panchina: Baldi, Dainelli, Verdiani, Tosi, Machuca, Pallanti, Lombardini, Redditi, Longo. Allenatre Molfese.

ALBERORO: Santiccioli Guerri, Bindi E., Cinini, Chiasserini, Bindi M., Bicchi, Volpi, Galantini, Scatizzi, Corsi, Bastianelli.

Panchina: Calamati, Coglitore, Chiezzi, Gallorini, Pasqui, Valdambrini, Jaupaj, Panaro, Polvani. Allenatore Bernacchia.

Arbitro Foresi di Livorno.

Reti: 5’ e 60’ Milanesi, 22’ Conforti.

GAIOLE IN CHIANTI – Bella vittoria della Chiantigiana che batte in casa l’Alberoro al termine di una sfida praticamente mai in discussioni. Padroni di casa avanti infatti già al 5’ grazie a Milanesi mentre il raddoppio arriva a metà esatta della prima frazione con Conforti.

Nella ripresa con gli aretini protesi in avanti a caccia del pari, Milanesi chiude i conti siglando la sua doppietta e fissando il punteggio sul 3-0.